疫情｜梁栢賢：收緊社交距離無意義 無病徵不應檢測

本港疫情持續惡化，醫院管理局前行政總裁梁栢賢指出，疫情現在呈指數級增長，進一步收緊社交距離沒有意義，認為應讓市民過正常生活，同時亦應只為有病徵的人做檢測。他表示與港大醫學院臨床醫學學院微生物學系講座教授袁國勇通電話後，提出9點建議，希望政府考慮。

應讓完成疫苗接種市民過正常生活

梁栢賢的建議包括因應疫情現在呈指數級增長，進一步收緊社交距離是沒有意義；政府應讓所有完成疫苗接種的市民過正常生活，除非他們感染後有症狀，否則不應對他們進行檢測，同時加強疫苗通行證要求，鼓勵疫苗接種，減少未接種者的感染風險。惟學童及其家庭成員在內的未完成接種疫苗的市民應每天進行抗原檢測，以便盡早對呈陽性的高危老年人提供早期抗病毒治療。

支持「3+4」望變成「0+7」

他又表示完全支持政府「3+4」入境旅客的檢疫要求，有望很快變成「0+7」，本地病例數目越高，「3+4」的意義就越小，隨著本地病例數量增加，收緊邊境檢疫要求並不合邏輯。

而醫管局亦應放寬措施確保醫護人員勞動力。如無症狀及每日抗原檢測呈陰性的患者和工作人員，不需要停工及不需要做核酸檢測，工作時帶N95口罩便可；而陽性的患者應該放同一病區，毋須將他們放入隔離病房。對於未接種疫苗的高危人群，一旦其家庭成員呈陽性，則應考慮逆向隔離，讓混合免疫在不過多影響醫管局服務的情況下建立起來，嘗試在冬季前為每個市民接種加強劑。