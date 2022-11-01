疫情｜楊德強：「0+3」不影響運動員但影響旅客 本港仍有實力辦大型賽事

體育專員楊德強指現時香港重辦大型體育活動仍有困難，因觀眾來港後若不能外出，未必會專誠來港觀賽，但他認為疫情總會過去，長遠來說，香港仍有實力爭取大型賽事來港舉辦。

楊德強離任前接受傳媒專訪，比較起外國，香港在重新舉辦多項大型體育活動仍有困難，主要是由於外國出現疫情高峰的時間比香港早，香港在本年初才出現第5波疫情高峰，之後疫情反覆，7至8月期間一度每日再有過萬宗確診，復常進度及舉辦大型賽事自然受到影響。

期望防疫政策明年有機會進一步放寬

他認為本港入境檢疫「0+3」政策，對海外專業和高水平運動員來港作賽影響不大，因他們著緊的是比賽，而非來港逛街購物，因此不介意留在酒店和專注訓練。但對於觀眾來說則是另一回事，因為旅客來港後若不能外出參觀，探朋友或食飯，未必會專誠來港觀賽。他期望隨著疫情好轉，防疫政策明年有機會進一步放寬，可吸引更多旅客來港，他認為疫情總會過去，長遠來說，香港仍有實力爭取大型賽事來港舉辦，對此並不擔心。



出任首任體育專員至今6年多，楊德強表示體育專員的角色重要，但一個人的力量有限，期望日後有更多關心、認識和愛體育的人士加入政府，才能全面提升體育政策的深度和闊度。而他退休後會投放更多時間做運動，除了訓練，亦會到海外參與壁球賽事。