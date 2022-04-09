疫情｜楊潤雄：下周敲定復課細節　擬要求學生上學前做快速測試

第五波疫情緩和，全港學校最快於本月19日逐步恢復面授課。教育局長楊潤雄今日在電台表示，希望再觀察一連三日全民快速測試的結果，於下周再敲定復課細節，初步想法是在恢復面授課後，要求學生回校上課前做快速抗原測試，讓學校掌握校內的感染情況。

楊潤雄指，初步有想法在恢復面授課後要求學生進行較頻密的快速抗原測試，讓學校更掌握校內的感染情況，至於測試的頻密程度，確診或陽性比率去到幾多需要停課，就仍有待與衛生防護中心商討後敲定，當局亦會顧及清貧學生的需要，為他們提供快測套裝。

研未打針學生 坐窗邊 建議 惟或難硬性規定

對於疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆建議，學校集中安排未接種疫苗的學生，坐課室近窗口位置，不可參與室外活動，楊潤雄表示會考慮，但學校課室設計，以致每班打針學生人數各有不同，未必可以硬性規定，但學校可自行安排。

他又提到，昨日同校長代表會面，普遍贊成局方初步擬定的恢復面授安排，並指目前小學接種率目前約六成多，初步想法是讓小學先進行半日面授課，5月中再考慮全日課，而中學的全日面授接種率要求則已提高至九成，而目前已有超過九成中學生至少打了一針。

DSE考生沒做快測及申報 將不可進入考場

另外，對於中學文憑試(DSE)將於本月22日開考，楊潤雄表示，考生要將申報及快測結果資料交予監考人員核對，如果有人做不到或沒有做，將不可進入考場，相關規定會嚴格執行。