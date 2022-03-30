疫情｜檢疫酒店走漏引發第五波純粹不幸　林鄭月娥：不能說是制度上不足

第五波疫情回落，政府早前宣布周五(4月1日)起解除對9個國家的「禁飛令」。被問到如何確保檢疫酒店不會再出現走漏個案，林鄭月娥回應指，港府於檢疫酒店一直實施嚴格的防疫要求，包括通風系統等，而今波疫情有一宗個案在檢疫酒店受感染後流入社區，但現時認為事件不能說是制度上的不足，該名患者於檢疫尾段受高傳播力的Omicron變種病毒感染純粹是「不幸」。翻查資料，今年1月一名入住油麻地海景絲麗酒店的巴籍婦人被鄰房的檢疫客傳染，將Omicron BA.2變種病毒流入社區。

林鄭月娥被再次問到何時會公開表明參選意欲時，指已多次回答有關問題，而答案亦是一樣，即特首選舉提名期下月3日開始，而她本人目前唯一工作是抗疫，「我冇其他答案俾你」。林鄭月娥亦提及，相信「口罩令」和「限聚令」將會維持一段時間。

林鄭月娥：市民可參與義工提供正能量

對於有研究發現，港人自殺風險於上月22日、即政府公布將推行全民強制檢測和一系列社交距離措施延長兩個月當日起，逐步攀升至上周一(21日)的高位，林鄭月娥回應指，市民保持精神健康需要靠社會提供更多正能量，包括全社會一同發放正面訊息和齊心抗疫，並建議市民可參與做義工協助派發「防疫服務包」或多致電鄰居親友，而傳媒亦可多報道好人好事。她點名稱讚港台的「抗疫台」提供很多「好正面、好陽光」的報道，有助提升社會抗疫能力。

「防疫服務包」派發方面，林鄭月娥指，今日起將按原定計劃開始包裝工作，目標於周五或周六(1日或2日)開始派發，屆時需要更多義工協助派予唐樓、三無大廈和鄉村，但她指沒有收到任何在派發安排上的困難，並對所有有意提供協助的機構和組織表達衷心致謝，形容「有心已經好正面」，是很有正能量的舉措。