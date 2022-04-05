疫情｜民政處向露宿者派「防疫服務包」

政府上周六起派「防疫服務包」(防疫包)，民政事務處昨日(4日)聯同非政府機構向深水埗和油尖旺露宿者派發防疫包，鼓勵他們自願接受快速檢測，以盡早識別感染者，切斷社區傳播鏈。

民政聯同救世軍派防疫包

深水埗民政事務處昨午於區內向露宿者派發防疫包，深水埗民政專員黃昕然把防疫包送到救世軍辦事處，並聯同深水埗區福利專員余偉業及救世軍「健康友里-深水埗露宿者健康支援計劃」負責人等到訪李鄭屋遊樂場及通州街公園，向露宿者派發服務包。深水埗民政事務處會繼續通過救世軍的協助，向區內其他露宿者派發防疫包。

油尖旺民政事務處昨晚亦在區內向露宿者派發防疫包，油尖旺民政事務專員余健強和九龍城及油尖旺區福利專員張織雯，及在該區負責為露宿者提供福利支援服務的救世軍露宿者綜合服務隊，到尖沙咀香港文化中心一帶向露宿者派發防疫包。油尖旺民政事務處會繼續透過救世軍露宿者綜合服務隊，向區內其他露宿者派發防疫包，並由該服務隊的護士為露宿者提供適當協助。

民政事務總署轄下的各區民政事務處自4月2日起，透過多個渠道陸續向全港住戶派發防疫包，包括透過非政府機構向露宿者派發。各區民政事務處會繼續透過多個渠道陸續派發防疫包，並呼籲市民在4月8、9及10日每日利用當中的快速抗原測試包自行檢測，達致「早發現」的抗疫目標，盡快切斷社區傳播鏈。