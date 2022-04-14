疫情｜海洋公園下周四重開 身分證有呢2個數字即享半價起門票優惠

海洋公園下周四重開，身分證有2個數字即享半價起門票優惠。(海洋公園提供)

下周四(21日)社交距離措施首階段放寬，海洋公園宣布當日即會重開，今日下午6時起接受網上預約入園及發售優惠門票，重開樂園後至6月30日期間，全日優惠套票成人360元，小童216元，山上山下園區均適用。而且為慶祝開業45周年，公園推出「見『字』有賞」優惠，，訪客身份證號碼如有「45」2個數字順序連續排列，即可享門票半價優惠，有「4」或「5」字出現則可享門票八折優惠。兩款優惠均包括30元電子購物現金券。

除推出優惠門票，海洋公園亦在園內多處準備奪目裝置和特備節目，讓市民一家大小與親朋好友再度享受大自然樂趣和走訪動物大使，包括夢幻水都充滿春日氣氛的「願望之池」，為家人朋友送上健康祝福，亦可在海濱樂園廣場「虎旺祈園」6米高充氣巨型老虎、以及園內其他多個打卡位盡情拍照。高峰樂園則有掛滿情人鎖桃花路，讓情侶們牽手漫步。

想親親動物，4月22日起，「與動物親上加親活動」於海洋奇觀全新推出「餵飼珊瑚魚」活動。小朋友亦可到多媒體互動體驗館「探索號R」挑戰自我。訪客於「探索號R」拍照並把相片上傳至Instagram或Facebook，標註海洋公園官方社交媒體帳號，即可把探索時間增長15分鐘，盡享1小時多元化互動玩樂體驗。

公園指，園內設施及「與動物親上加親活動」活動實施一系列嚴格防疫及社交距離措施，所有員工亦會在重開初期每天快速檢測，確保結果陰性方可值勤，以保障訪客、員工和動物健康及安全。

至於「星夜高峰Glamping」亦會重開樂園後回歸，同樣今午6時接受報名，目前預約活動至5月22日，除晚上可觀星，亦可近距離與水豚、金剛鸚鵡和海獅見面，更可體驗入黑後到「南極奇觀」展館打探企鵝夜間活動。