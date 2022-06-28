疫情｜海港酒家未遵建議繼續營業　食環署：敦促後已停業

屯門卓爾廣場海港酒家爆發新型肺炎感染群組，本月16日晚上42名食客確診。就酒家獲衞生防護中心建議停業後，仍最少連續兩日日間有營業，食環署指已敦促酒家負責人參照中心建議停業，酒家現已暫停營業。

食環署回覆本報查詢時指，上周四(23日)巡查海港酒家時，發現其在未獲准許下更改通風系統，已即時根據法例第132X章《食物業規例》第34D(1)條，檢控食肆持牌人，一經定罪最高可罰款1萬元及監禁3個月。署方今日(28日)再派員巡查海港酒家，並敦促負責人參照衞生防護中心的建議自行停業，以進行清潔消毒及改善其通風情況。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(28日)在疫情記者會上，強調衞生署如認為一個地方受感染，可按法例第599A章《預防及控制疾病規例》飭令暫時關閉，如年初已要求倉鼠店停業。食環署表示，涉事海港酒家分店已暫停營業。

員工無戴口罩 酒家負責人遭檢控

此外，食環署上周四巡查時亦發現有員工未有佩戴口罩，食肆亦沒有保存員工的新冠疫苗接種紀錄，即未有遵從法例第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》和第599L章《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》，遂即時向酒家負責人提出兩項檢控，一經定罪每項檢控分別最高可罰款5萬元和監禁6個月。

海港酒家自上周五(24日)起，被罰禁晚市堂食和最多兩人一枱兩星期。另外，食環署已即時加強清潔和消毒酒家附近一帶公眾地方，並會繼續留意酒家情況及採取適當跟進行動。