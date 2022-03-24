疫情｜浸大調查：七成市民認同中央支援重要  疫下更多依靠親友

香港浸會大學研究團隊一項最新調查發現，逾七成受訪市民認為中央支援重要，其中最需要支援的為醫護人員(38%)，其次為醫療物資(35%)、穩定食品和日用品供應(13%)、提供檢測人員(11%)，以及興建隔離設施(8%)等。此外，近九成市民表示在第五波疫情中，更多依靠親友提供協助。

香港浸會大學「同心抗疫，戰勝疫情」研究計劃團隊於今年3月8日至15日期間，以隨機抽樣方式，成功以電話訪問516位18 歲或以上香港居民。

親友支援及信息助減焦慮

調查結果顯示，近四成受訪市民表示親戚和朋友的支援充足或比較多，約四成三受訪者表示來自朋友、同事的信息能夠幫助減低不確定感。另外，超過六成受訪市民認爲有關抗疫措施的資訊混亂，過半市民擔心感染，市民的日常生活、工作或學習、自身財政狀況均受到疫情較大影響；市民對本港醫療系統信心及對政府抗疫表現評價降低；近九而受訪者普遍對經濟持悲觀態度。

研隊團隊表示，在今波疫情之中，超過六成受訪市民覺得自己接收到的抗疫相關資訊混亂。他們更依賴來自人際傳播渠道的信息降低不確定感，而不是由政府公布的官方資訊。有實證研究指出，降低信息不確定性（information uncertainty）不僅有助阻止病毒傳播，亦可減緩疫情對個人的心理健康所造成的負面影響。