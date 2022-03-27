疫情｜浸大調查：子女對疫苗態度 直接影響其父母接種疫苗

第五波疫情嚴峻，港府不斷「谷針」，圖提升市民疫苗接種率。浸大研究團隊最新調查發現，成年子女的疫苗猶豫態度，對其父母接種疫苗有直接影響。受訪成年子女越早完成疫苗接種，其父母完成接種的機會率越高。

浸大「同心抗疫，戰勝疫情」研究計劃團隊本月透過網上問卷訪問1,614名成年香港市民，了解他們及其父母疫苗接種的情況。調查結果顯示，有15.8%的受訪者仍未接種疫苗或只已接種了一針疫苗，已接種兩針佔42.8%，已接種三針則佔41.4%。

在仍未接種疫苗或只已接種了一針疫苗的受訪者中，其父母已完成接種的比率佔6.7%；反之已接種第三針疫苗的受訪者中，其父母完成接種的比率有44.7%。至於父母達60歲或以上的受訪市民中，自己未完成接種的受訪者中，父母完成接種比率僅6.7%；反觀自己已完成第針的受訪者中，父母完成接種比率則達61.6%。

調查結果又顯示，相比父母已完成疫苗接種的受訪者，其父母還未完成疫苗接種的受訪者認為疫苗有較大機會引致面癱、嚴重過敏、血栓等嚴重副作用，甚至死亡。

浸大分析，成年子女的疫苗猶豫，對其屬於長者群體的父母是否延遲疫苗接種有直接影響。成年子女選擇越早接種，其父母完成接種的機會率會有顯著提升。相比父母已完成疫苗接種的受訪者，還未完成疫苗接種的受訪者普遍認為疫苗有較大機會會引致嚴重副作用甚至死亡。

對於政府曾言擔心長者親屬反對會阻礙接種進度，浸大建議醫護團隊在為長者家人講解接種疫苗的重要性時，應強調新冠疫苗的安全性，著重緩解他們對疫苗嚴重副作用及致死的疑慮，並可通過對疫苗研發背景的闡述，釋除對方對研發倉促、專家意見不一等方面的憂慮。