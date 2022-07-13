疫情｜深圳灣口岸過關旅客周五起須持預約檢測證明　網上預約系統明啟用 (附連結)

深圳灣口岸過關旅客周五起須持預約檢測證明，有關網上預約系統明日啟用。(資料圖片)

內地近日放寬入境人數，由深圳灣口岸經香港離境人士增加，部分人在口岸檢測陽性卻自行離開，惹來關注。政府今日公布，由周五(15日)起，經深圳灣口岸過關的離境旅客，必須持有特別核酸檢測預約證明，方可進行檢測，有關網上預約系統將於明日啟用，以便利計劃經深圳灣口岸的離境旅客計劃行程。

政府指，擬在周五(15日)或以後經深圳灣口岸前往內地的旅客，在取得深圳健康驛站名額後，可經網上檢測預約系統預約需要過關當天的特別核酸檢測時段。系統提供未來7天的檢測時段，旅客預約時，必須輸入姓名、身分證明文件號碼及深圳健康驛站的預約編號，過關當天，旅客應按預約時段到達深圳灣口岸，並向在場職員出示確認預約的電話短訊或網頁截圖，才可進行檢測。

此外，離境旅客亦可以在預約系統內，同時預約在本港的社區檢測中心進行自費核酸檢測。如他們最終未能在口岸進行檢測，將不能過關，詳情可參閱離境特別核酸檢測網頁。

周五起口岸檢測服務提早半小時

深圳灣口岸的核酸檢測服務，周五起亦會提早半小時開始，旅客可在上午7時半至傍晚6時半期間接受檢測。政府指，新安排有助確保深圳灣口岸的核酸檢測服務有序進行，紓緩旅客於口岸長時間等候的情況，並完善過關的人流管制安排。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日在疫情記者會上稱，當局知悉有深圳灣口岸陽性者自行離開的情況，會與相關部門跟進，將推出優化措施，詳情稍後公布。