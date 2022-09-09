疫情｜港增10076宗確診 輸入個案佔154宗 多11名患者死亡(持續更新)

本港疫情再破萬宗！今日(9日)再新增10,076宗確診，本地個案佔9,922宗，包括2,629宗經核酸檢測確診個案及7,293宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有154宗；再多11宗離世個案，涉及7男4女，年齡介乎50至100歲，其中7人未曾完成3針新冠疫苗。第五波疫情累積至9,567宗死亡個案。

醫管局公布，2,759名新冠肺炎確診病人留醫，當中313人是新增確診，469人入住隔離病房，197人入住二線隔離病房，587人入住北大嶼山醫院感染控制中心，239人入住亞博館新冠治療中心，223名是新增確診病人。新增10名病人危殆，當中2人接種4針、2人接種3針、3人接種2針、1人接種1針、2人無疫苗記錄，及18名病人嚴重。現時有54名危殆及59名嚴重病人留醫，其中15人危殆在深切治療部留醫。

另外，再多336名病人康復，284名病人出院。3名病人入院篩查或院內檢測陽性，多6名病人列為密切接觸者。有138名員工確診，79人康復復工。醫院管理局指很多學校師生確診，擔心個案趨多及染疫，第五波疫情超過11萬兒童確診、8名兒童死亡。8月份3歲以下入院病人佔25%，每4人有1人需要入院，醫管局最高同一時間有160名兒童、20宗嚴重危殆住院，構成負擔。呼籲兒童應及早接種疫苗。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，小朋友現時可使用紙本的疫苗接種紀錄出入處所，或家長可在「醫健通」內放入小朋友的相關資料。她又說，當局正跟進持「紅碼」、疑違反隔離令的人士，涉及40人，他們涉擅自離開檢疫處所，嘗試進入指定處所如食肆；當局正積極進行搜證，包括刑事調查。其中已向3人發傳票，進入檢控程序。她指，衞生署及警方有權將有關人士帶到隔離設施，如果有關人士拒絕或者涉及刑事，一經定罪，可以罰款一萬元及入獄6個月

學校接獲1171宗陽性個案 涉及707間學校

學校方面，當局今共接獲707間學校1,171宗陽性個案，包括984名學生及187名教職員。過去7日共530間學校呈報2宗或以上個案。今日有22間學校的22個班級需要停課一星期。

再多10間院舍出現確診個案

院舍方面，再多10間院舍再現確診個案，涉7間老人院舍、3間殘疾院舍，共11名院友確診，有43人要接受檢疫。