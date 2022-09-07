疫情｜港增10194宗確診 輸入個案佔164宗 另再多16宗死亡個案 (持續更新)

本港疫情再破萬宗！今日(7日)再新增10,426宗確診，本地個案佔10,194宗，包括2,918宗經核酸檢測確診個案及7,172宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有164宗；另再多16宗死亡個案，涉及12男4女，年齡介乎47至99歲，當中7人未完成3針接種，2人來自院舍，第五波疫情累積至9,544宗死亡個案。

醫管局公布，2,870名新冠肺炎確診病人留醫，當中342人是新增確診，527人入住隔離病房，202人入住二線隔離病房，608人入住北大嶼山醫院感染控制中心，243人入住亞博館新冠治療中心，242名是新增確診病人。新增9名病人危殆及15人嚴重。現時有50名危殆及55名嚴重病人留醫，其中15人危殆在深切治療部留醫。另外，再多400名病人康復，有349名病人出院，今日有160名醫管局員工確診，另有67名醫管局員工出院返回崗位。

學校接獲1361宗陽性個案 涉及799間學校

學校確診個案方面，當局今日有799間學校呈報1,361宗個案，涉1,140名學生及221名教職員，來自178間幼稚園、320間小學、285間中學、16間特殊學校。

香港墨爾文國際學校（小學部）先後有30名學生及5名確診，分布21班，故當局建議全校停課一星期。

綠揚幼稚園之前已有兩班被要求停課，現時K3C pn班再有3人確診。

大埔香港墨爾文國際學校小學部全校要停課，是否涉及有校內大型活動，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，暫時未見校內有聚會或流行病學關鏈，會繼續跟進調查。

再多11間院舍出現確診個案

7間老人院及4間殘疾院舍出現確診個案，共15名院友及1名工作員工確診。現時有96名院友及3名員工被列為密切接觸者，需送去檢疫。