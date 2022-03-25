疫情｜港增10405宗確診　第五波累計109萬宗

第五波疫情持續，本港今日(25日)新增10,405宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括4,578宗核酸檢測陽性，以及5,827宗快速測試陽性呈報個案；其中4,574宗核酸檢測陽性為本地感染。第五波累計逾109.8萬宗確診。對於有專家認為，本港可於今年6月或7月全面解除室外「口罩令」，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，本港疫情仍處於嚴峻水平，未來走勢難以預測，因此呼籲市民必須繼續遵守各項社交距離措施，並於任何時候都要帶好口罩，以防出現傳播。

兩人院內感染後亡

醫管局公布，公立醫院昨日新增162宗死亡個案，其中4人較年輕，包括兩名長期住院的病人，分別於3月初及3月中發現對新冠病毒呈陽性，另有一名58歲漢昨昏迷送院，在急症室快速測試呈陽性，其後經搶救後不治。醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，相信兩名長期住院病人是在院內感染，並提到初步認為4名較年輕死者的死因沒有特別可疑，但由於該名58歲男子昏迷送院，因此個案會轉交死因庭跟進。

公立醫院昨日新增的162宗死亡個案包括85男77女，年齡介乎21歲至106歲，當中86人來自院舍；在昨日的死亡個案中，97人沒有打針、45人打過一針、19人打過兩針、1人打過三針；156人為65歲或以上長者，另外4人較為年輕，均患有長期病患。另再多35人危殆、48人嚴重，目前105名危殆病人在深切治療部留醫。此外，早前多30人離世，但因數據滯後未有公布，包括18男12女，年齡介乎69歲至100歲。