疫情｜港增10405宗確診　第五波累計109萬宗

第五波疫情持續，本港今日(25日)新增10,405宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括4,578宗核酸檢測陽性，以及5,827宗快速測試陽性呈報個案；其中4,574宗核酸檢測陽性為本地感染。第五波累計逾109.8萬宗確診。對於有專家認為，本港可於今年6月或7月全面解除室外「口罩令」，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，本港疫情仍處於嚴峻水平，未來走勢難以預測，因此呼籲市民必須繼續遵守各項社交距離措施，並於任何時候都要帶好口罩，以防出現傳播。
兩人院內感染後亡
醫管局公布，公立醫院昨日新增162宗死亡個案，其中4人較年輕，包括兩名長期住院的病人，分別於3月初及3月中發現對新冠病毒呈陽性，另有一名58歲漢昨昏迷送院，在急症室快速測試呈陽性，其後經搶救後不治。醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，相信兩名長期住院病人是在院內感染，並提到初步認為4名較年輕死者的死因沒有特別可疑，但由於該名58歲男子昏迷送院，因此個案會轉交死因庭跟進。
公立醫院昨日新增的162宗死亡個案包括85男77女，年齡介乎21歲至106歲，當中86人來自院舍；在昨日的死亡個案中，97人沒有打針、45人打過一針、19人打過兩針、1人打過三針；156人為65歲或以上長者，另外4人較為年輕，均患有長期病患。另再多35人危殆、48人嚴重，目前105名危殆病人在深切治療部留醫。此外，早前多30人離世，但因數據滯後未有公布，包括18男12女，年齡介乎69歲至100歲。
4宗較年輕死亡個案詳情
- 21歲男子：沒有打針，本身有腦積水記錄，入住小欖醫院、長期臥床，3月2日發現對新冠病毒呈陽性，轉往屯門醫院留醫，其後出現氣促並需要聞氧氣，情況持續惡化，延至昨日凌晨離世
- 50歲女子：曾打兩針，本身曾接受器官移植、有血液和其他器官癌症病歷，3月17日快速測試呈陽性，兩日後因發燒、咳嗽和氣促前往瑪嘉烈醫院急症室求醫，入院後血液含氧量下跌，需要聞高濃度氧氣，獲處方抗病毒藥「瑞德西韋」、抗生素和類固醇，情況持續惡化，延至昨日凌晨離世
- 55歲男子：沒有打針，本身有腦癇和中風記錄、為院舍院友，入住葵涌醫院，3月14日發現對新冠病毒呈陽性，轉往瑪嘉烈醫院急症室，發現血液含氧量下跌、需要聞氧氣，其後發現患者已經發燒3天，X光亦發現肺炎，入住病房後情況持續惡化，延至昨日凌晨離世
- 58歲男子：曾打一針，本身行動不便、長期在家，3月24日下午因氣促增加、昏迷送往急症室，快速測試呈陽性，在急症室搶救後離世
死亡率升至0.61%
整體死亡個案分析方面，第五波累計6,749宗死亡個案，其中6,469宗屬於60歲或以上，佔95.9%，另有4,787宗為80歲或以上，佔70.9%；死亡個案中87%未完成接種疫苗，80歲或以上死者中更有達九成未打齊針。死亡率方面，整體死亡率為0.61%，完成接種疫苗的死亡率為0.11%、未打齊針則為1.79%，兩者相距16倍；80歲或以上完成接種疫苗的染疫死亡率為3.36%、未打齊針則為11.6%，有3.5倍差別。