疫情｜港增10426宗確診多7死　歐家榮：疫情未有見頂跡象 (持續更新)

本港疫情再破萬宗！今日(26日)再新增10,426宗確診，本地個案佔10,222宗，包括3,051宗經核酸檢測確診個案及7,171宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有204宗；另再多7宗死亡個案，包括6宗由醫管局呈報，涉及3男3女，年齡介乎77至94歲，當中3人未完成3針接種，2人未曾打針，另有一宗法醫呈報的死亡個案，第五波疫情累積至9,503宗死亡個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，疫情未有見頂跡象。

基督教聯合醫院急診室護士快測陽性 曾出席婚宴

醫管局總行政經理劉家獻表示，目前有2,739名確診者留醫，當中396名是新增病人，另多16名病人危殆，14人情況嚴重，目前合共有61人危殆，其中16人接受深切治療，51人情況嚴重。他交代兩宗公立醫院情況，當中聯合醫院一名急症室護士昨日快測陽性，醫院追蹤調查發現她，曾出席同事的婚宴，與她同枱的6名急症室護士列為密切接觸者，急症室服務暫未有影響；另伊利沙伯醫院一個內科病房，有4名男病人確診，他們曾與1名早前轉到九龍醫院其後確診的病人處於同一病房，4人正接受隔離，其中1名93歲男病人危殆，另3人穩定。

至於4男3女死者中，有一名77歲男患者有糖尿病、高血壓、血脂高，上月16日檢測陽性，事隔兩天接獲醫管局電話，建議到指定診所或網上應診，但死者家屬指病人病徵輕微，沒去看醫生，最後病情轉差，並在前日(1日)離世。

BA.4或5升至63.1%

此外，歐家榮指在變種病毒株佔比方面，懷疑涉及BA.4或BA.5個案升至63.1%，BA.5佔55.5%，BA.4佔7.57%，BA 2.12.1佔5.6%，BA 2.2佔31.3%，認為BA.5已成為本港主流病毒。他說BA.5更具傳播力，預料之後在社區傳播會有增加。

對於政府專家顧問許樹昌表示，本港疫情或本月見頂，歐家榮稱現時本港疫情仍處於上升軌道，過去2周每日確診個案上升，污水檢測病毒量亦有上升，現時疫情應未有見頂跡象，短期內疫情會有上升，呼籲市民緊守防疫措施。被問到早前確診情況，歐家榮回應，不適合在疫情記者會上講述自己情況。

再多9間安老院及1間殘疾人士院舍出現個案，涉及11名院友及2名職員，共69人被列為密切接觸者；在學校個案方面，有3間學校有個別班級出現個案，需要停課，包括：