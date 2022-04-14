疫情｜港增1043宗確診多54死　港現首宗Omicron BA.5輸入個案

本港疫情持續回落，今日新增1,043宗確診個案，包括579宗核酸檢測個案及464快速檢測呈報個案，再創自第五波疫情高峰以來最低，亦是連續第5日少於2,000宗個案，第五波疫情累計有1,182,707宗。新增個案中，有23宗輸入個案，其中24歲南非抵港男子患有Omicron BA.5變種病毒株，是本港錄得的首宗BA.5輸入個案。

該患有Omicron BA.5的男子是在4月6日坐ET608航班，由南非經埃塞俄比亞再經泰國抵港，在機場檢測陰性，但入住檢疫酒店第3日的核酸測試及第4日的快速測試都呈陽性，即是在4月8日呈陽性，4月9日開始有不舒服，CT值少過30，出現低燒、咳、頭痛，其後送往隔離中心，目前已經康復。

BA.5患者 檢疫酒店同層住客須追蹤

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，變種病毒BA.5是在南非第一次出現，而該名患者又來自南非，有機會是在南非感染，而患者在居檢疫酒店期間同層有其他住客，當局會進行追蹤工作。

曾染疫5旬 癌漢 甩肺喉入院不治

在院舍個案及死亡人數方面，昨日無新增院舍爆疫，惟在現有爆疫院舍中，有21間安老院舍及5間殘疾人士院舍有新增個案，涉約17名院友及6名職員；再多54名確診患者離世，病死率0.74%，當中33人昨日呈報，涉及17男16女，介乎57至101歲，當中18來自院舍，25人無打針，8人打1針，32人為65歲以上的長者，當中有1人少於65歲，他為：

57 歲男患者，接種一劑疫苗，本身有肝病及食道癌，入院後發現甩肺喉，3月初病毒陽性，入院快測則陰性，肺部有癌症擴散，院方提供不同治療後繼續惡化，昨晚不治。

張竹君料 放 寬社交措施會有反彈

對於政府宣布下周四放寬社交距離措施會否導致疫情反彈，張竹君指，放寬社交距離措施平衡各方面，預料確診數字會有反彈，籲市民享受放寬措施的同時，應緊守個人防護措施。