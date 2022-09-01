疫情｜港增10586宗確診　244宗輸入個案　多11名患者死亡 (持續更新)

本港疫情有持續上升跡象，今日（1日）確診數更加破萬，新增10,586宗確診，本地個案佔10,342宗，包括3,091宗經核酸檢測確診個案及7,251宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有244宗。另再多11宗離世個案，涉及5男6女，年齡介乎78至94歲，17未曾完成3針新冠疫苗，其中1人未曾接種疫苗。第五波疫情確診死亡人數為9,488宗。

醫管局公布，2,627名新冠肺炎確診病人留醫，當中349人是新增確診，517人入住隔離病房，171人入住二線隔離病房，638人入住北大嶼山醫院感染控制中心，199人入住亞博館，242名是新增確診病人。新增7名病人危殆及21人嚴重。現時有48名危殆及58名嚴重病人留醫，其中14人危殆在深切治療部留醫。

一名15個月大確診女嬰情況危殆

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻特別提到，基督教聯合醫院呈報一宗15個月大確診女嬰危殆個案，她8月30日起發燒，快測陽性，今日凌晨出現抽筋情況，今早聯合醫院急症室求診，隨即送往兒童深切治癒部留醫。她入院後停止抽筋，能自行呼吸，維行指數穩定。由於她正在深切治癒部留醫，個案列作危殆個案處理。

學校接獲138宗陽性個案 涉及84間學校

學校確診個案方面，當局今共接獲84間學校139宗陽性個案，包括113名學生及26名教職員。過去7日共12間學校呈報2宗或以上個案。今日有5間學校的個別班級需要停課一星期。

元朗協康會水邊圍中心特殊幼兒中心的士組，5名學生中有1名學生和1名老師確診

新一代英文幼稚園(屯門分校) 1E班，30名學生中有4名學生確診

俊宏軒雅麗斯英文幼稚園M班上午班group B，13名學生中有3名學生和3名老師確診

俊宏軒雅麗斯英文幼稚園K1B班，15名學生中有1名學生和1名老師確診

嘉琳中英文幼稚園K2E班，30名學生中有2名學生和1名老師確診

神召會禮拜堂天澤幼兒園K3，36名學生中有3名學生和1名老師確診

弘立書院3義班，20名學生中有3名學生確診

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，近期學校開始開學，兒童入院的數字亦有增加，鼓勵家長帶小朋友接種疫苗。她預告，當局預備將疫苗通行證下調至5歲兒童，需要接種兩劑疫苗，有關細節會在下星期公布，料有兩個月過渡期，希望有足夠時間讓家長帶小朋友打針。

另外，再多7間院舍呈報個案，包括6間安老院及1間殘疾院舍，包括：

輝濤護老院（屯門分院），1名院友確診，6名院友要檢疫

廣安護老院總院，1名院友確診，7名院友要檢疫

東江(上水)安老院，1名院友確診，1名院友要檢疫

仁愛護老院第一分院，1名院友確診，7名院友要檢疫

南華護老院第一分院，1名院友確診，4名院友要檢疫

葵芳居，1名院友確診，7名院友要檢疫

鄰舍輔導會怡欣山莊，4名院友及1名工作人員確診，6名院友要檢疫

懷疑BA.4或BA.5的個案繼續增加 初步數據佔整體的60%

根據最新數據，懷疑BA.4或BA.5的個案繼續增加，初步數據佔整體的60%，BA.5佔52.8%，BA.4佔7.2%，BA 2.12.1佔6.5%，BA 2.2佔33.5%。

張竹君提到，目前BA.5疫情仍在不斷上升，港大即時病毒繁殖率為1.36，預計上升趨勢會持續，但難以預計上升速度有多快等。當局會密切留意疫情發展，避免疫情不會影響公營醫療負擔。被問到二次感染會否導致疫情重回過去高峰時期甚至更差，張竹君指近期二次感染比率約1.5%左右，相對不高，當局會密切留意，不希望疫情重回第五波高峰。