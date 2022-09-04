疫情｜港增10683宗確診多8死 歐家榮：預計個案繼續上升 (持續更新)

本港疫情繼續破萬宗！今日(4日)再新增10,683宗確診，本地個案佔10,490宗，包括2,937宗經核酸檢測確診個案及7,553宗在快測平台申報呈報個案，輸入個案佔193宗。
另外，本港再多8宗死亡個案，涉及4男4女，年齡介乎59至102歲。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，當中6人未完成3針接種，5人打了2針，1人未曾打針，4人來自院舍，5人死因相信與新冠病毒有關，其餘3人因大動脈阻塞或癌症等離世。第五波疫情累計9,511宗死亡個案。
仁濟醫院内科病房增4個案
醫管局公佈，仁濟醫院内科病房3名64至83歲男病人以及1名護士確診，3名病人與早前一名確診的84歲男病人屬於同一病格，現時正接受隔離治療，情況穩定，有關病房暫停探訪安排，所有員工和病人需要檢測。
8間院舍新增11宗個案 45人須檢疫
衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，多8間院舍呈報個案，包括7間安老院，涉及10院友；1間殘疾院舍，涉及1名院友。8間院舍共有45名院友被列為密切接觸者須檢疫。
不懂申報可致電1836119協助
今日有調查揭示，有部分長者曾快測陽性但未有申報，歐家榮表示一直建議市民快測陽性後盡快申報，以安排後續方案。他指，如果長者或市民不懂得上網申報，可以致電1836119，留下手機號碼和身份證號碼後，會有相關人員回電協助申報，他指每日均從電話途徑發現數十宗陽性個案。
免疫力下降 再次中招機會高
歐家榮表示，本港確診數字，自上月中開始加速上升，單日確診數字兩星期內由約5000宗，倍增至1萬宗，而港大計出的病毒有效即時繁殖率為1.35，仍然高於1，預期確診數字短期內仍會上升。另外，各區收集的污水樣本顯示，病毒量回復至3月的水平，並有上升趨勢。他強調，本地疫情仍未踏入「平台期」，呼籲市民防疫不要鬆懈。 歐家榮又指，部分市民在今年2至3月受感染後，到期後仍未打齊針，預料隨著他們免疫力逐步下降，感染風險亦會相應增加，亦會影響本地疫情走勢。