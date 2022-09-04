疫情｜港增10683宗確診多8死 歐家榮：預計個案繼續上升 (持續更新)

本港疫情繼續破萬宗！今日(4日)再新增10,683宗確診，本地個案佔10,490宗，包括2,937宗經核酸檢測確診個案及7,553宗在快測平台申報呈報個案，輸入個案佔193宗。

另外，本港再多8宗死亡個案，涉及4男4女，年齡介乎59至102歲。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，當中6人未完成3針接種，5人打了2針，1人未曾打針，4人來自院舍，5人死因相信與新冠病毒有關，其餘3人因大動脈阻塞或癌症等離世。第五波疫情累計9,511宗死亡個案。

仁濟醫院内科病房增4個案

醫管局公佈，仁濟醫院内科病房3名64至83歲男病人以及1名護士確診，3名病人與早前一名確診的84歲男病人屬於同一病格，現時正接受隔離治療，情況穩定，有關病房暫停探訪安排，所有員工和病人需要檢測。

8間院舍新增11宗個案 45人須檢疫

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，多8間院舍呈報個案，包括7間安老院，涉及10院友；1間殘疾院舍，涉及1名院友。8間院舍共有45名院友被列為密切接觸者須檢疫。