疫情｜港增11091宗確診多12人死 疫苗通行證年齡涵蓋5-11歲兒童(持續更新)

本港疫情再破萬宗！今日(8日)再新增11,091宗確診，本地個案佔10,910宗，包括2,825宗經核酸檢測確診個案及8,085宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有181宗；再多12宗死亡個案，涉及6男5女，年齡介乎68至101歲，當中8人未完成3針接種，1人來自院舍，第五波疫情累積至9,556宗死亡個案。另外1宗為法醫科殮房呈報個案，涉及一名71歲男性，他已打3針，他被發現昏倒家中。

醫管局公布，2,790名新冠肺炎確診病人留醫，當中315人是新增確診，502人入住隔離病房，191人入住二線隔離病房，594人入住北大嶼山醫院感染控制中心，231人入住亞博館新冠治療中心，218名是新增確診病人。新增7名病人危殆及11人嚴重。現時有48名危殆及39名嚴重病人留醫，其中14人危殆在深切治療部留醫。另再多384名病人康復，有339名病人出院，今日有176名醫管局員工確診，另有75名醫管局員工出院返回崗位。

學校接獲1356宗陽性個案 涉及777間學校

學校方面，當局今共接獲777間學校13,56宗陽性個案，包括1,163名學生及193名教職員。過去7日共584間學校呈報2宗或以上個案。另外，有24間學校部分班級需要停面授課1星期，有關學校每班各有2至9宗個案。

再多5間院舍出現確診個案

院舍方面，再多5間院舍爆發疫情，涉及3間老人院舍，及2間殘疾人士院舍，共146人被列為密切接觸者，需要隔離，涉及的院舍如下：