疫情｜港增11091宗確診多12人死 疫苗通行證年齡涵蓋5-11歲兒童(持續更新)

本港疫情再破萬宗！今日(8日)再新增11,091宗確診，本地個案佔10,910宗，包括2,825宗經核酸檢測確診個案及8,085宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有181宗；再多12宗死亡個案，涉及6男5女，年齡介乎68至101歲，當中8人未完成3針接種，1人來自院舍，第五波疫情累積至9,556宗死亡個案。另外1宗為法醫科殮房呈報個案，涉及一名71歲男性，他已打3針，他被發現昏倒家中。
醫管局公布，2,790名新冠肺炎確診病人留醫，當中315人是新增確診，502人入住隔離病房，191人入住二線隔離病房，594人入住北大嶼山醫院感染控制中心，231人入住亞博館新冠治療中心，218名是新增確診病人。新增7名病人危殆及11人嚴重。現時有48名危殆及39名嚴重病人留醫，其中14人危殆在深切治療部留醫。另再多384名病人康復，有339名病人出院，今日有176名醫管局員工確診，另有75名醫管局員工出院返回崗位。
學校接獲1356宗陽性個案 涉及777間學校
學校方面，當局今共接獲777間學校13,56宗陽性個案，包括1,163名學生及193名教職員。過去7日共584間學校呈報2宗或以上個案。另外，有24間學校部分班級需要停面授課1星期，有關學校每班各有2至9宗個案。
再多5間院舍出現確診個案
院舍方面，再多5間院舍爆發疫情，涉及3間老人院舍，及2間殘疾人士院舍，共146人被列為密切接觸者，需要隔離，涉及的院舍如下：
- 元朗穩健（綜合護理）敬老院，8名院友、1名員工確診，73人列密切接觸者
- 觀塘新松齡護老中心，1名院友確診，3人列密切接觸者
- 油尖旺基督教香港信義會恩海居，2名院友、1名員工確診，62人列密切接觸者
- 南區香港中華基督教青年會華愛之家宿舍，1名院友確診，5人列密切接觸者
- 觀塘聖雅各福群會復康服務悅明居，1名院友確診，3人列密切接觸者
另外，醫務衞生局副局長李夏茵今日亦在疫情記者會上交代推行兒童疫苗通行證，降低至5至11歲兒童。計劃分2個階段，9月30日起，5至11歲須在3個月內已打一針；11月30日起，5至11歲小朋友，接種要求有2針。她呼籲家長留意，盡快安排小朋友打針。
李夏茵表示，至今已有38名小朋友感染後出現重症，有8名兒童感染後死亡，當中有31名兒童未打一針，數據顯示接種疫苗能大大保護兒童，可減重症、減死亡。另外，9月30日起，12歲以上人士接種第2和第3劑疫苗之間的寬限期，會由原來的6個月縮短至5個月；由11月30日起，12歲或以上人士須已接種第3劑疫苗，方能符合「疫苗通行證」的接種要求。
李夏茵又指，安心出行將會新增家長儲存子女針卡的功能。因應小朋友未必有智能手機，李夏茵表示，家長可以帶紙本針卡外出；當局亦接受手機拍攝的針卡二維碼圖片。家長也可以使用醫健通同時查閲自己及子女的疫苗通行證。而安心出行將會新增家長儲存子女疫苗通行證的功能。
李夏茵重申，國際上接種新冠疫苗數以億計，顯示接種疫苗是安全可靠。截至9月4日，香港已經接種1,878萬劑新冠疫苗，衞生署接獲的異常事件報告只有0.04%，也沒有不尋常現象。她形容，新冠疫苗跟流感疫苗和嬰兒時期接種疫苗無分別，美國、英國、澳洲已經將疫苗規管常規化，證明疫苗有足夠證據數據證明安全及質素有保證。
她又表示，第五波疫情中兒童危殆及死亡個案分別有32宗及8宗， 她希望政府把握機會，讓兒童接種疫苗。顧慮到打兩針需要時間，希望有足夠時間讓兒童打夠2針，故將規定安排在11月底實施。對於疫苗通行證將涵蓋公共圖書館，她解釋因為圖書館人流多，傳播風險自然高，希望兒童都打針。
政府明天會刊憲修例，允許藥廠引用599K章《預防及控制疾病(使用疫苗)規例》，提供臨床、科學資料，藥廠可以在香港申請《藥劑業及毒藥規例》138A章註冊疫苗。