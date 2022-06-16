疫情｜港增1179宗確診　連續兩日破千宗 (持續更新)

本港今日新增1,179宗確診，連續第二日破千宗，本地個案佔1,085宗，包括423宗屬核酸陽性及662宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案就佔有94宗，並無患者離世，累計死亡個案維持9,179宗。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去2星期個案逐步上升，今日本地個案突破千宗，認為是與社會踏入復常和社交距離措施放寬有關，惟目前整體個案相比第5波高峰時仍處於低水平，強調當局會密切監察有關指標，並呼籲市民緊記遵守防疫措施。

多113名師生感染 迦南幼稚園1班別有3人確診

今日再有103間學校呈報113宗陽性個案，涉及83名學生及30名教職員，當中早前有傳播的富榮花園迦南幼稚園K1NA班有3人確診，班上有29人，餘下同學需停課至下周四(23日)，至於昨日公布爆疫的培正中學沒有新增個案，維持6名田徑隊成員染疫。

增19宗疑BA.2.12.1個案 培正中學群組多一人中招

再增19宗懷疑Omicron BA.2.12.1個案，1宗屬輸入個案，餘下18宗屬本地個案，7宗沒有源頭，分別住在：

深水埗大埔道逸華軒

佐敦炮台街60號

花墟道翠景閣

清水灣半島Oscar Club

屯門富健花園

觀塘彩德邨彩賢樓

林村塘上村一個家庭

3宗個案與之前個案相關，包括有一人是培正中學確診者的密切接觸者，南灣隧道多一人感染；另增5人疑染BA.4或BA.5，全屬輸入個案。

「Racks City」及「FLM」酒吧各增一個案

上中環酒吧群組個案方面，中環「Racks City」酒吧新增1宗個案，累計24宗；上環「FLM」酒吧多1名顧客感染，累計34宗個案，包括31名員工及3名顧客；院舍方面，觀塘基督教家庭服務中心尚真家舍，早前院友已全部送入亞博館，當中多2名院友確診，另一名負責運送院友到亞博隔離的員工亦確診。

歐家榮補充，目前發現204宗BA.2.12.1變種病毒個案，承認在社區出現廣泛傳播，部分源頭不明，相信病毒在社會傳播有增加。他又說，為防範新變種病毒株，如確診者要與家人共用洗手間，個案會被安排到竹篙灣接受隔離，而呈報平台上，有關洗手間的問題將被改為「家中可不可以安排確診人士專用洗手間」，如不可以，有關確診人士會被安排隔離。歐家榮強調，如提供虛假資料，中心不排除會作出執法行動。