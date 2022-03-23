疫情｜港增12240宗確診　防護中心：目標4月底院舍接種率達九成

第五波疫情持續，本港今日(23日)新增12,240宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括4,250宗核酸檢測陽性，以及7,990宗快速測試陽性呈報個案；其中4,246宗核酸檢測陽性為本地感染。第五波累計逾107萬宗個案。衛生防護中心總監徐樂堅指，目前確診數字仍處於高水平，但較3月初的高峰已經「下降咗一段距離」，因此在決定放寬社交距離措施時，會先放寬需要佩戴口罩的處所，並會一直檢視疫情有否出現不合理的上升趨勢或爆發，若疫情持續下跌和接種率增加，可以逐步放寬社交措施。

衛生署昨天再接獲1間安老院舍出現個案，涉及1名院友；第五波累計共有282間殘疾院舍及781間安老院舍出現個案。徐樂堅表示，院舍爆疫於3月初為高峰，每日新增3,000至4,000名院友受感染，而過去三天回落至每日新增約500宗，而政府目標於4月底將院舍接種率推高至九成。

院友想打復必泰可提出

被問到院舍長者能否選擇改打復必泰疫苗，徐樂堅表示，會尊重市民的意願，但在院舍安排外展接種需考慮操作流程，而復必泰疫苗在運輸和儲存方面的技術要求較高，當局會繼續與負責外展接種的機構商議能否解決有關問題，為院友提供復必泰疫苗。他又指，院友如希望接種復必泰疫苗可向職員提出，醫療機構會盡量作出安排，例如讓有關院友前往附近的接種中心打針，但需視乎相關機構能否配合。