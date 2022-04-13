疫情｜港增1272宗確診多62人死　下周二向長者免費提供快測包

本港今日新增1,272宗確診個案，是自第五波疫情高峰以來最低。

第五波疫情漸趨緩和。衛生防護中心公布，本港今日新增1,272宗確診個案，包括734宗核酸檢測及538宗快速檢測個案，是自第五波疫情高峰以來最低，亦是連續第4日少於2,000宗個案，第五波疫情累計有1,181,664宗個案。至於一連3日的全民快測行動有3,142宗陽性呈報個案，當中65%無病症。另外，食物及衛生局副局長徐德義宣布，下周二起至5月31日，政府會為60歲以上長者免費提供快速測試套裝。

在新增個案中有12宗是輸入個案，包括10宗昨日從8個航班，由德國、尼泊爾、法國、新加坡、上海及美國等地抵港，其餘2人是較早前抵港人士。昨日沒有新增院舍爆疫，惟在現有爆疫院舍中，其中18間安老院舍及2間殘疾人士院舍有新增個案，涉約25名院友及3名職員。

兩名50多歲患癌者離世 56歲女死者曾處口服藥

再多62名患者離世，其中8宗屬滯後公布個案，死者年齡56至106歲，累計第五波疫情有8,735人死亡，病死率是0.739%。在過去一日離世患者中，有兩名死者較為年輕，包括：

一名56歲女死者，患有骨髓癌，在3月14日打了一針復必泰，本月20日因頭暈到東區醫院求醫，入院檢查後發現腎功能轉差等，並發現帶有新冠病毒，院方處以新冠口服藥，惟病情持續惡化，延至昨日早上離世

另一名57男子，除了高血壓外並無特別病歷，無接種疫苗，上月26日因無胃口到屯門醫院急症室求醫，醫生發現他有黃疸和肝酵素上升，留醫期間在本月1日發現對病毒檢測呈陽性，大腸和肝臟亦有不正常陰影，相信是癌症，其後病情持續惡化，昨日下午離世

長者680渠道領取快測包

食物及衛生局副局長徐德義宣布，政府下周二起至5月31日，免費向60歲以上長者提供快速測試套裝，讓長者可以不時作測試，及早發現有沒有染病和及時接受治療，避免病情惡化，長者可以經680個渠道領取，包括

地區康健中心及康健站

衛生署長者健康中心

社會福利署資助的長者地區鄰舍或活動中心

社署資助的長者日間護理中心和單位

綜合家居照顧服務隊

改善家居及社區服務隊

長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可單位

以及由醫管局、非政府機構和本地大學三方協助的中醫診所暨教研中心

70歲長者可免費檢測 毋須預約

另外，70歲長者可以去到社區檢測中心和流動採樣站免費接受核酸檢測，毋須預約，也可以使用關愛隊。徐德義指，因70歲以上長者染疫後致命比率非常高，現時已有有效的口服藥，再提供多個途徑讓長者多做測試，可以達到早發現早治療大大減低重症及死亡率。

徐德義籲市民復活假嚴守防疫措施

對於後日起是一連4日復活節假期，徐德義提醒，明白市民想復活節趁假期外出，但要嚴格遵守防疫措施，強調要逐步回復正常生活，目前未可以鬆懈，以免疫情反彈。