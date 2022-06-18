疫情｜港增1276宗個案連續4日過千　本地佔1160宗(更新)

本港確診個案連續第四日過千宗，昨日新增1,276宗確診，本地個案佔1160宗，包括436宗核酸陽性及724宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔116宗，昨日無新增死亡個案，累計死亡個案維持9,180宗。
醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業指出，現時有433名確診患者留醫，包括17人危殆，8人嚴重，3名危殆患者在深切治療部留醫。
兩間學校呈報1教師7學生確診
另外，兩間學校呈報有校內傳播，包括日出康城綠茵英文國際幼稚園K3班有1名老師及3學生感染，包括2名上午及1名下午學生，建議此班停課7日。另一間是將軍澳至善街播道書院小學，1E班累計有4學生確診。衛生防護中心表示，過去一星期學校共呈報797宗個案，較前一星期升48%。
最近爆發個案年紀較年輕
衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，過去一周約54%個案涉及22至59歲，近日疫情與第五波疫情高峰比較，最近爆發個案的年紀較為年輕。當局將繼續關注高危場所及人群，包括院舍、餐廳及酒吧等，分析是否涉及BA.2分支病毒。至於警察行動組爆疫群組新增2宗確診個案，累計22人。
昨天多13宗BA.2.12.1個案，2宗為輸入個案，其餘為本地感染，2宗為無源頭個案，何文田佛光街工地多3宗個案。