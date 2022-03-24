疫情｜港增13074宗確診　第五波累計108萬宗

第五波疫情持續，本港今日(24日)新增13,074宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括5,732宗核酸檢測陽性，以及7,342宗快速測試陽性呈報個案；其中5,731宗核酸檢測陽性為本地感染，包括一宗懷疑Delta個案。第五波累計逾108.8萬宗確診。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，過去7天確診數字仍徘徊於高水平，看不到下跌的惡趨勢，反映社區不斷有持續傳播，若放鬆便有機會出現反彈。

確診數字連續兩天回升，歐家榮指，不能單看一至兩天的數字研判未來走勢，目前維持於1.2萬至1.4萬宗的「平台水平」，若將來疫情回落或回穩才能考慮放寬社交距離措施，需要平衡疫情和對市民的影響，但強調必須於疫情受控才能放寬，否則只會造成反彈。

Delta患者居住德福花園

對於衛生署昨化驗的個案中發現一宗懷疑Delta個案，歐家榮指，該名47歲患者居住九龍灣德福廣場，曾接種兩針新冠疫苗，於周日(20日)快速測試呈陽性，其後在衛生署要求下接受核酸檢測，並作病毒基因篩查發現L452R變異病毒株。他補充指，署方每日為約1,000至2,000宗個案進行基因篩查，而在2月15日至3月21日期間曾對13萬個樣本進行分析，其中發現逾460宗懷疑Delta個案，大部分於2月底、出現寵物店群組時發現，而由3月6日起只發現兩宗懷疑Delta個案，相信目前本港流行的仍然是Omicron病毒。

衛生署昨天再接獲一間安老院舍及兩間殘疾院舍出現個案，涉及38名院友及23名職員；第五波累計共有284間殘疾院舍及782間安老院舍出現個案，其中35間殘疾院舍於過去兩周出現個案，佔10.4%，包括692名院友及255名員工；另有60間安老院舍於過去兩周出現個案，佔7.5%，涉及1,620名院友及251名員工。