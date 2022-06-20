疫情｜港增1327宗確診多1死　408名師生染疫　6校有班別須停課 (持續更新)

本港個案持續破千宗，新增1,327宗確診，本地個案佔1,186宗，包括435宗核酸陽性及751宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔141宗，增1名有大腸癌的53歲男子離世，累計死亡個案增至9,183宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，疫情有慢慢上升的趨勢，但有別於第五波初時每3日就「翻一翻」，現在是每10日至14日才「翻一翻」，相信是與大部分市民有免疫力及已接種疫苗有關，至於確診個案會升到幾多，升勢何時停止，暫時仍非常難估計。

6校有班級須停課 包括 聖士提反書院

在學校個案方面，經周末後再有289間學校呈報408宗陽性個案，當中108宗是今朝檢測陽性，涉及335名學生及73名教職員，當中6間學校有個別班級須停課，包括：

荃灣柴灣角天主教小學：5C班有5名學生染疫，全班有29人；3D班3名學生陽性，全班有28名學生

南區聖士提反書院：5Y班有3名學生染疫，全班有20名學生

愛蝶灣中華基督教會基灣小學：SC班4名學生染疫，全班有31名學生

聖公會聖本德中學：3A班有5名學生染疫，全班有33名學生

南區香港威雅學校：7B班暫有3名學生染疫

早前已局部停課的香港青年協會李兆基書院：1B班再多2名學生確診，同班累計有3宗個案。

張竹君表示，觀察到學校傳播暫時並無出現全校蔓延，現時每日70幾萬學生及10幾萬老師都有做快測，認為已有效地找出感染者，由於根據經驗大部分學校個別班別要停課後並無出現爆發，所以個別班別停課這個方法暫時覺得措施比較有效，不需要全校停課。

多4宗 疑BA.2.12.1個案

再多4宗懷疑Omicron BA.2.12.1變種病毒個案，至今累計有211宗本地個案，今日新增BA.2.12.1個案與早前個案有關，當中3人分別住在灣仔高華大廈、長沙灣碧海藍天5座，以及清水灣半島的患者，因為有家人確診，早前已送往檢疫。

餘下1宗新增病例，患者住在西貢莫遮輋，在青沙管制區工作，負責駕車來往管制區的A區和B區。管制區的B區早前已有7人染疫，其他人均已接受檢測，而A區職員稍後要再檢測。

增4院舍個案 松山府邸彩霞居院舍5院友感染

今日有4間院舍新增個案，包括：

耆康會何善衡夫人敬老院，涉一名員工感染

油尖旺區的善頤福群護老院，涉一名院友確診

屯門一間安老院有，涉一名院友確診

另外，觀塘佐敦谷松山府邸(彩霞居)有限公司呈報有5名院友確診，在早前3月出現最後一宗個案，中心已派員到場展開調查，會安排相關密切接觸者檢疫。