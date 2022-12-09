疫情｜港增13924宗確診　輸入個案佔647宗　多23名患者離世

本港新型肺炎疫情持續！今日(9日)新增13,924宗新型肺炎確診個案。在新增的647宗輸入個案當中，有358宗涉及機場檢測樣本、207宗涉及第一至三日樣本，餘下82宗涉及第四至七日樣本。再多23名患者離世，第五波疫情累計10,913宗死亡個案。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至12月9日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、7宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現120宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、5宗BF.7及140宗BQ.1.1亞系個案。



衞生署公共衞生化驗服務處於11月30日至12月6日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約64.24%（七天移動平均比例）。



另外，就早前報告的核酸陽性檢測個案（包括狀況待定的個案），有部分轉為確診、無症狀感染或復陽個案。截至昨日（12月8日），本港累計確診個案470,004宗，由一月一日起計的無症狀感染個案、復陽個案及待定／未能分類的個案分別為358,549宗、31宗和247,569宗。