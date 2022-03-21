疫情｜港增14068宗確診　連續5日下跌

第五波疫情持續，本港今日(21日)新增14,068宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，連續第5日錄得跌勢，包括4,523宗核酸檢測陽性，以及9,545宗快速測試陽性呈報個案；其中4,517宗核酸檢測陽性為本地感染。第五波累計1,049,127宗個案。至於院舍方面，昨日沒有新增院舍出現個案，過去兩周共有174間院舍出現感染。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，沒有新院舍出現個案是個好徵兆，預料與本港整體確診數字「開始穩定少少」，以及院舍大部分已經出現感染有關，相信早前爆發時「有感染嗰啲已經感染咗」。

張竹君：抵港檢疫新安排比本地隔離更嚴謹

對於政府擬在4月21日起放寬社交距離措施，張竹君形容是謹慎逐步放寬，但認為放寬後疫情出現反彈「唔出奇」；至於調整抵港檢疫安排，張則指，本港隔離檢疫只需要在第6及7天接受快速測試均呈陰性便可完成，而抵港檢疫亦須於第五天接受核酸檢測呈陰性，認為是比本地個案的隔離檢疫安排更嚴謹。

被問到醫管局是否會將「疫苗通行證」涵蓋病人，醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業回應指，會彈性處理個案，強調「救人一定係第一嘅」，如有最新安排會另行公布。

衛生署昨天沒有接獲新增院舍出現個案，第五波累計共有282間殘疾院舍及776間安老院舍出現個案，涉8,660名殘疾院友及33,758名安老院院，分別佔47%及45%；以及3,170名殘疾院舍員工及8,430名安老院舍員工，分別佔30%及28%。