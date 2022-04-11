疫情｜港增1407宗確診多57人離世　連續兩日跌穿2000宗

本港第五波疫情漸見緩和，過去一日新增1,407宗確診，是第五波疫情高峰以來連續第二日跌穿2,000宗，當中698宗經核酸檢測確診個案，709宗屬快速檢測個案，其中經快測網上平台呈報有約670宗；輸入病例則有13宗，當中5宗為昨日到港人士，其餘為較早前抵港人士，至今第五波個案累計1,178,959宗，而一連3日推展全民快速檢測昨日結束，合共有2,875宗個案經快速測試陽性平台呈報。

61 歲女死者打兩針復必泰 第二針僅上月30日接種

今日沒有新增院舍出現個案，而在爆疫的院舍中，過去一日有28間院舍多35名院友及5名員工感染。在死亡個案方面，公立醫院再多57宗死亡個案，當中5人(4男1女)滯後公布，共涉及29男及28女，年齡介乎52至107歲，其中至少33人無打針、11人打一針、7人打2針、1人打3針等，昨日兩名較年輕離世病人詳情如下：

52 歲女子，沒有打疫苗，肺癌擴散，3月中深喉唾液陽性，3月21日開始呈陰性，3月26日入東區急症室，有氣促情況，X光見到肺積水，提供類固醇及抗生素。病情好轉後，病人選擇出院。之後再入瑪麗醫院，情況轉差，本月10日離世。

61 歲女子，已接種兩劑復必泰，3月30日打第二針，有肺癌，接受化療中， 4月初便快測陽性，4月8日求醫指定診所，發覺氣促、發燒、人有些迷糊， 血氧量低 ，入仁濟醫院急症室，接受瑞德西韋及類固醇，惟情況惡化，至 昨日下午離世。

3日 全民快測揪2 875 宗個案 65%無病徵

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一連3日推展全民快速檢測昨日結束，合共有2,875宗個案經快速測試陽性平台呈報，又說最近1至2星期確診數字不斷減少，有穩步下跌趨勢，快測及核酸測試陽性數字原本相若，惟自本月8日全民快測行動以來，快測陽性則較核酸陽性個案多，快測陽性個案不跌反升，升幅相信與全民快測有關，不過數字在全民快測第二及第三天已開始下跌，料很多陽性個案，在第一天全民快測時便已找出。

她又說，之前快測陽性的個案中有65%有病徵，但3天全民強檢揪出的個案則有65%沒有病徵，反映有社區無病徵人士因為響應全民快測而發現染疫；另全民快測陽性個案中，有8成適合居家隔離。