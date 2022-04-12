疫情｜港增1433宗確診多59人離世　連續3日跌穿2000宗

本港第五波疫情持續緩和，今日新增1,433宗確診個案，735宗屬核酸檢測陽性，698宗屬快速測試個案，當中633宗是網上平台呈報，是自第五波疫情高峰以來，連續第3日跌穿2,000宗個案。至於一連3日全民快測行動，網上平台錄得3,128宗快測個案，第五波疫情至今累積約1,180,392宗個案。

臨終病人可獲恩恤探訪 家屬須提供24小時內快測陰性結果

此外，醫管局宣布放寬恩恤探訪安排，在可行情況下按親屬意願到公立醫院探望臨終病人，親屬要提供24小時內快測陰性證明，抑或探訪後即時進行測試，期間他們要進行防疫措施，包括配戴防護裝備等，探訪後亦須醫學監察7天，而康復者可豁免。

在輸入個案方面，本港新增13宗個案，3宗為較早前個案；另昨日沒新增院舍爆疫，而在現有爆疫院舍中，其中29間安老院舍及7間殘疾人士院舍有新增個案，涉約54名院友及9名職員。

多兩 名較年輕死者 47 歲婦患末期癌症

再多59名新冠患者死亡，其中7宗是滯後公布，令第五波疫情至今累計8,673患者離世，新增死亡個案年齡47至106歲，至少29人來自院舍，當中29人沒有打疫苗紀錄，15人打1針，8人打2針；另外多5人危殆，16人情況嚴重，58人在深切治療部留醫。兩名較年輕的死者，包括：