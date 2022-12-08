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2022-12-08 17:12:59

疫情｜港增14373宗確診　輸入個案佔798宗　多27名患者離世

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港泰護老中心今日呈報一宗院友確診個案。(資料圖片／陳奕釗攝)

港泰護老中心今日呈報一宗院友確診個案。(資料圖片／陳奕釗攝)

本港新型肺炎疫情持續！今日(8日)新增14,373宗新型肺炎確診個案。在新增的798宗輸入個案當中，有415宗涉及機場檢測樣本、287宗涉及第一至三日樣本，餘下96宗涉及第四至七日樣本。

再多27名患者離世，第五波疫情累計10,891宗死亡個案。15男12女死者年齡介乎51至106歲，當中6人來自院舍，有3人已接種四劑新冠疫苗、17人已打三針、4人已打兩針、3人沒有打針。

16間學校共17班要停課

今日有37間院舍共錄得63宗院友和4宗員工確診，累計107名院友需要檢疫；今日有16間學校共17班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案中，發現多1宗XBB、1宗BF.7和5宗BQ.1.1亞系個案，輸入個案則多一宗BQ.1.1亞系個案。

呈報陽性個案的安老院舍

  • 永樂安老院
  • 香港東區婦女福利會黃鳳亭頤安苑
  • 港泰護老中心
  • 港澳信義會懷耆苑
  • 香港基督教服務處順利安老院
  • 禮賢會詩田頤養院
  • 救世軍南山長者之家
  • 東華三院寶鍾全英安老院
  • 東華三院梁昌紀念安老院
  • 恩慈安老院
  • 仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院
  • 耆康護老中心有限公司
  • 博愛醫院陳馮曼玲護理安老院
  • 亞洲婦女協進會何梁潔庭頤養之家護理院
  • 愛德(葵涌)安老院有限公司
  • 恆愛敬老之家(第二分院)
  • 靠背壟護老院有限公司
  • 仁愛護老院第一分院
  • 順恩護老中心(新田圍)
  • 新橋護老院有限公司
  • 瑞安護老中心(順安)有限公
  • 天晴護理院有限公司
  • 順安老人家有限公司
  • 香海正覺蓮社主辦佛教李莊月明護養院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍

  • 鄰舍輔導會黃大仙下邨展能中心暨宿舍
  • 仁濟醫院第三十五屆董事局長青輔助宿舍
  • 明愛景康居
  • 仁濟醫院香港佛光協會展能中心暨宿舍
  • 新生精神康復會新翠宿舍
  • 匡智富善宿舍
  • 禮蕎軒復康中心
  • 保良局八二顯徑中心
  • 利民會環翠之家
  • 東華三院賽馬會展誠日間活動中心暨宿舍(II)
  • 綠園復康中心
  • 仁濟醫院何德心伉儷輔助宿舍
  • 基督教家庭服務中心尚真家舍

新增多於一個班別需要停課的學校

  • 賽馬會體藝中學
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