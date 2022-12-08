疫情｜港增14373宗確診　輸入個案佔798宗　多27名患者離世

本港新型肺炎疫情持續！今日(8日)新增14,373宗新型肺炎確診個案。在新增的798宗輸入個案當中，有415宗涉及機場檢測樣本、287宗涉及第一至三日樣本，餘下96宗涉及第四至七日樣本。
再多27名患者離世，第五波疫情累計10,891宗死亡個案。15男12女死者年齡介乎51至106歲，當中6人來自院舍，有3人已接種四劑新冠疫苗、17人已打三針、4人已打兩針、3人沒有打針。
16間學校共17班要停課
今日有37間院舍共錄得63宗院友和4宗員工確診，累計107名院友需要檢疫；今日有16間學校共17班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。
變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案中，發現多1宗XBB、1宗BF.7和5宗BQ.1.1亞系個案，輸入個案則多一宗BQ.1.1亞系個案。
呈報陽性個案的安老院舍
- 永樂安老院
- 香港東區婦女福利會黃鳳亭頤安苑
- 港泰護老中心
- 港澳信義會懷耆苑
- 香港基督教服務處順利安老院
- 禮賢會詩田頤養院
- 救世軍南山長者之家
- 東華三院寶鍾全英安老院
- 東華三院梁昌紀念安老院
- 恩慈安老院
- 仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院
- 耆康護老中心有限公司
- 博愛醫院陳馮曼玲護理安老院
- 亞洲婦女協進會何梁潔庭頤養之家護理院
- 愛德(葵涌)安老院有限公司
- 恆愛敬老之家(第二分院)
- 靠背壟護老院有限公司
- 仁愛護老院第一分院
- 順恩護老中心(新田圍)
- 新橋護老院有限公司
- 瑞安護老中心(順安)有限公
- 天晴護理院有限公司
- 順安老人家有限公司
- 香海正覺蓮社主辦佛教李莊月明護養院
呈報陽性個案的殘疾人士院舍
- 鄰舍輔導會黃大仙下邨展能中心暨宿舍
- 仁濟醫院第三十五屆董事局長青輔助宿舍
- 明愛景康居
- 仁濟醫院香港佛光協會展能中心暨宿舍
- 新生精神康復會新翠宿舍
- 匡智富善宿舍
- 禮蕎軒復康中心
- 保良局八二顯徑中心
- 利民會環翠之家
- 東華三院賽馬會展誠日間活動中心暨宿舍(II)
- 綠園復康中心
- 仁濟醫院何德心伉儷輔助宿舍
- 基督教家庭服務中心尚真家舍
新增多於一個班別需要停課的學校
- 賽馬會體藝中學