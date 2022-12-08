疫情｜港增14373宗確診　輸入個案佔798宗　多27名患者離世

本港新型肺炎疫情持續！今日(8日)新增14,373宗新型肺炎確診個案。在新增的798宗輸入個案當中，有415宗涉及機場檢測樣本、287宗涉及第一至三日樣本，餘下96宗涉及第四至七日樣本。

再多27名患者離世，第五波疫情累計10,891宗死亡個案。15男12女死者年齡介乎51至106歲，當中6人來自院舍，有3人已接種四劑新冠疫苗、17人已打三針、4人已打兩針、3人沒有打針。

16間學校共17班要停課

今日有37間院舍共錄得63宗院友和4宗員工確診，累計107名院友需要檢疫；今日有16間學校共17班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案中，發現多1宗XBB、1宗BF.7和5宗BQ.1.1亞系個案，輸入個案則多一宗BQ.1.1亞系個案。