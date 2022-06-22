疫情｜港增1447宗確診多1死　機場FedEx Express職員疑染BA.4或BA.5 (持續更新)

本港疫情連續數日破千宗，新增1,447宗確診，本地個案佔1,323宗，包括583宗核酸陽性及740宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔124宗，增1名已接種兩針疫苗、患有肺癌的64歲女患者離世，累計死亡個案增至9,184宗。涉變種病毒個案持續擴大，一名機場FedEx Express職員懷疑感染BA.4或BA.5，另再多7宗懷疑BA.2.12.1本地個案。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名懷疑感染BA.4或BA.5的機場FedEx Express職員，住在屯門嘉才里，在上周六(18日)核酸檢測呈陽性，CT值27至28，於亞洲空運中心工作，主要在辦公室工作，間中會到停機坪巡查，主要是在停機坪機底取貨，不需要與旅客接觸，中心相信患者好大機會在工作時感染，但其他同事暫時檢測呈陰性。

該患者曾於6月16至18日到過位於亞洲空運中心的食堂「泛亞飲食」，6月18日早上10時亦到曾過位於青衣的食肆「賓墟冰室」，曾到訪上述地點的人士及患者的同事須強制檢測。

增7宗疑 BA.2.12.1本地個案

新增7宗懷疑Omicron BA.2.12.1本地個案，其中有2人是早前確診者的家人，住順利紀律部隊宿舍及藍灣半島，另有3人源頭不明，包括：

25歲男士，住荃灣全·城滙7座

48歲女士、79歲女士，住大角咀港灣豪庭7座

6歲女童、57歲男士，住大興邨興泰樓

多一校班別須停課 荃灣聖芳濟中學籃球隊增至10人中招

學校個案方面，165間學校呈報190宗陽性個案，涉及159名學生及31名教職員，當中一間學校需要停課，為坪石基督教宣道會宣基小學，該校4D班過去數天共3名學生確診，該班共24學生，中心建議學校該班別免授課堂一周。

另外，聖士提反書院多3宗個案，累計有9名學生確診，他們來自5個班別，同層宿舍一共61名學生，其餘學生要檢疫；觀塘五邑司徒浩中學2C班再多2個案，累計6宗個案，荃灣聖芳濟中學籃球隊新增3宗個案，累計10人確診。

5間院舍各增一宗 個案

再多5間院舍錄確診個案，包括2間安老院舍及3間殘疾院舍，各有一宗個案，包括：

大埔明愛富亨苑，1名職員確診，2人須隔離

灣仔瑞康護老中心，1名職員確診，8人須隔離

西貢基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心，1名職員確診，6人須隔離

青衣救世軍長康社區展能暨宿舍服務，1名職員確診，3人須隔離

聖雅各福群會僖明居，1名院友確診，曾於6月16及20日到灣仔聖雅各福群會雅聚天地，當局於本月17日起，發現上址有6宗個案，其中有4人住聖雅各福群會僖明居，另有3人住其他院舍，6月17日後到過上址的人士須檢測

元朗多區昨晚停電 一病人接受緊急手術前須轉院

至於元朗一中華電力電纜橋昨晚起火，引致多區停電。醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞指，屯門醫院、博愛醫院及天水圍醫院昨晚7時多開始供電不穩定，各醫院隨即啟動後備供電系統，3間醫院的急症室、病房緊急醫療儀器及有新冠確診病人入住的隔離病房均維持正常運作，期間一名病人準備接受緊急手術前要轉至博愛醫院，病人手術順利，現時病人情況穩定，至於博愛醫院亦無因為調動而令其他手術受影響。