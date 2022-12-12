疫情｜港增14717宗確診　輸入個案佔704宗　多25名患者離世

本港新型肺炎疫情持續！今日(12日)新增14,717宗新型肺炎確診個案。在新增的704宗輸入個案當中，有466宗涉及機場檢測樣本、176宗涉及第一至三日樣本，餘下62宗涉及第四至七日樣本。
13名院舍員工確診
再多25名患者離世，第五波疫情累計10,771宗死亡個案。16男9女死者年齡介乎62至95歲，當中2人來自院舍，有4人已接種四劑新冠疫苗、12人已打三針、2人已打兩針、1人已打一針、6人沒有打針。
今日有34間院舍共錄得70宗院友和13宗員工確診，累計82名院友需要檢疫；今日有17間學校共20班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。
急症醫院內科病床住用率107%
在公立醫院，目前有3,766名確診者正在公立醫院留醫，當中2,541人需要入住隔離設施，382人正接受氧氣治療，38人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有80名危殆及108名嚴重病人留院，當中27名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為107%。
醫管局又指，過去一周有553名來自安老院舍的確診病人入院，較本月首周和上月第四個星期的分別358人和341人，數字持續上升。當局對情況表示關注，會密切監察情況，並與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。
呈報陽性個案的安老院舍
- 主恩崇德護理院
- 瑞臻護老中心(油塘)有限公司
- 輝濤護老院屯門分院
- 明愛盈水閣
- 明愛馮黃鳳亭安老院
- 保良局黃竹坑護理安老中心—甲子護理安老院暨胡陳金枝安老院
- 慈孝安老院
- 竹林明堂護理安老院
- 耆英美好護老院
- 維康護理安老院
- 聖恩護老院
- 杏林護老院有限公司
- 鶴壽堂護老院
- 東華三院伍蔣惠芳護理安老院
- 順福護老院(大埔分院)
- 松悅園耆和護養院
- 松齡(德豐)護老中心
- 慶楠護老院(荃灣富麗)有限公司
- 樂善堂海泓道護養院
- 香港基督教循道衛理聯合教會循道衛理楊震社會服務處深水埗護養院暨日間護理服務
- 康耆苑
- 金樂軒
- 栢景護理中心
- 木星護老中心有限公司
呈報陽性個案的殘疾人士院舍
- 卓愛康復中心有限公司
- 東海愛兒之家有限公司
- 循道衛理楊震社會服務處屯門朗逸居
- 東華三院戴東培日間活動中心暨宿舍
- 新輝復康中心
- 浸信會愛羣社會服務處駿羣樓輔助宿舍
- 鄰舍輔導會怡欣山莊
- 香港耀能協會盛康園
- 明芯扶智之家(復康宿舍)
- 利民會尚德之家
新增多於一個班別需要停課的學校
- 黃埔宣道小學
- 聖保祿學校：涉及3個班別