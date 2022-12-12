疫情｜港增14717宗確診　輸入個案佔704宗　多25名患者離世

本港新型肺炎疫情持續！今日(12日)新增14,717宗新型肺炎確診個案。在新增的704宗輸入個案當中，有466宗涉及機場檢測樣本、176宗涉及第一至三日樣本，餘下62宗涉及第四至七日樣本。

13名院舍員工確診

再多25名患者離世，第五波疫情累計10,771宗死亡個案。16男9女死者年齡介乎62至95歲，當中2人來自院舍，有4人已接種四劑新冠疫苗、12人已打三針、2人已打兩針、1人已打一針、6人沒有打針。

今日有34間院舍共錄得70宗院友和13宗員工確診，累計82名院友需要檢疫；今日有17間學校共20班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

急症醫院內科病床住用率107%

在公立醫院，目前有3,766名確診者正在公立醫院留醫，當中2,541人需要入住隔離設施，382人正接受氧氣治療，38人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有80名危殆及108名嚴重病人留院，當中27名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為107%。

醫管局又指，過去一周有553名來自安老院舍的確診病人入院，較本月首周和上月第四個星期的分別358人和341人，數字持續上升。當局對情況表示關注，會密切監察情況，並與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。