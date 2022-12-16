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2022-12-16 17:12:36

疫情｜港增15726宗確診　輸入個案佔823宗　多32名患者離世

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百樂護老院今日呈報院友陽性個案。(資料圖片／林俊源攝)

百樂護老院今日呈報院友陽性個案。(資料圖片／林俊源攝)

本港新型肺炎疫情持續！今日(16日)新增15,726宗新型肺炎確診個案。在新增的823宗輸入個案當中，有457宗涉及機場檢測樣本、293宗涉及第一至三日樣本，餘下73宗涉及第四至七日樣本。另外，再多32名患者離世，第五波疫情累計10,894宗死亡個案。

32間學校共34班停課一周

今日有36間院舍共錄得46宗院友和7宗員工確診，累計73名院友需要檢疫；今日有32間學校共34班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案當中，發現多2宗XBB、1宗BF.7和8宗BQ.1.1亞系個案。11名患者年齡介乎28至87歲，6人已接種三劑新冠疫苗、1人已打兩針、1人已打一針、3人沒有打針。

呈報陽性個案的安老院舍

  • 康泰護老之家有限公司
  • 香港基督教女青年會鄭傍卿護理安老苑
  • 基督教香港崇真會廣福頤養院
  • 民愛護理院
  • 佛教般若安老院有限公司
  • 青松觀有限公司青松護理安老院
  • 南華護老院
  • 康和護老中心
  • 康樂護老院
  • 廣蔭頤養院
  • 香港仔慈愛護老院
  • 美景護老院有限公司第一分院
  • 仁安護老院
  • 康樂園護老中心有限公司
  • 西灣河亞洲護老院
  • 定富護老院
  • 欣榮護老院有限公司
  • 富泰護理安老院
  • 百樂護老院有限公司
  • 宇達護老中心
  • 大愛護老之家有限公司
  • 荃灣老人中心有限公司
  • 老舍
  • 寶康耆柏園(牛頭角)護老中心有限公司
  • 耆樂天地
  • 松齡雅苑
  • 博愛醫院百周年陳是紀念護養院暨日間中心
  • 康悅護老中心有限公司
  • 曉光(得如)護老中心

呈報陽性個案的殘疾人士院舍

  • 基督教家庭服務中心安怡/安愉宿舍
  • 基督教家庭服務中心迪智展能中心暨宿舍
  • 扶康會怡諾成人訓練中心
  • 保良局李兆忠紀念復康中心
  • 香港心理衞生會康翠宿舍
  • 明愛樂頌宿舍
  • 匡智賽馬會松嶺宿舍

新增多於一個班別需要停課的學校

  • 沙田蘇浙公學
  • York International Pre-school (Hong Kong)
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