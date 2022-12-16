疫情｜港增15726宗確診　輸入個案佔823宗　多32名患者離世

本港新型肺炎疫情持續！今日(16日)新增15,726宗新型肺炎確診個案。在新增的823宗輸入個案當中，有457宗涉及機場檢測樣本、293宗涉及第一至三日樣本，餘下73宗涉及第四至七日樣本。另外，再多32名患者離世，第五波疫情累計10,894宗死亡個案。

32間學校共34班停課一周

今日有36間院舍共錄得46宗院友和7宗員工確診，累計73名院友需要檢疫；今日有32間學校共34班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案當中，發現多2宗XBB、1宗BF.7和8宗BQ.1.1亞系個案。11名患者年齡介乎28至87歲，6人已接種三劑新冠疫苗、1人已打兩針、1人已打一針、3人沒有打針。