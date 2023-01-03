疫情｜港增16186宗確診　326宗輸入個案　多75名患者離世

本港疫情確診數字較昨日稍低，今日(3日)新增16,186宗新型肺炎確診個案，包括324宗輸入個案。再多75名患者離世，46男29女死者年齡介乎41至99歲，當中23人來自院舍，有9人已接種四劑新冠疫苗、38人已打三針、13人已打兩針、4人已打一針、11人沒有打針，第五波疫情累計11,805宗死亡個案。
衞生署明起停收糞便樣本
今日有18間院舍共錄得27宗院友和4宗員工確診，沒有學校的班別要暫停面授課。衞生防護中心表示，過去5日曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友和員工數目，分別為462人和210人。
中心又指，因應政府早前公布調整本地檢測策略並停止派發相關樣本收集包，衞生署指定樣本收集點明日(4日)起停止收集糞便樣本。
464名危殆或嚴重病人留院
在公立醫院，目前有5,375名確診者正在公立醫院留醫，當中3,172人需要入住隔離設施，765人正接受氧氣治療，91人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有204名危殆及262名嚴重病人留院，當中50名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為120%。
呈報陽性個案的新增安老院舍
- 環球護老院有限公司
- 博愛醫院賽馬會護理安老院
- 思恩護老院(第一分院)
- 毓悅琚
- 保良局癸未年樂頤居暨耆安長者日間護理中心
- 保良局樂安居暨耆盛長者日間護理中心
- 松齡康輝護老中心
- 君悅護理中心
- 瑞安護老中心(興華)有限公司
- 騰達護老中心(葵涌)
- 保良局東涌護老院
- 凝心薈
- 栢景護理中心
呈報陽性個案的新增殘疾人士院舍
- 香港中華基督教青年會盛愛之家宿舍
- 循道衛理楊震社會服務處鯉魚門晉朗綜合復康服務中心
- 匡智松嶺綜合職業訓練中心-廣福宿舍
- 澤群訓練中心暨宿舍(大南街)
- 利民會尚德之家