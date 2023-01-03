疫情｜港增16186宗確診　326宗輸入個案　多75名患者離世

本港疫情確診數字較昨日稍低，今日(3日)新增16,186宗新型肺炎確診個案，包括324宗輸入個案。再多75名患者離世，46男29女死者年齡介乎41至99歲，當中23人來自院舍，有9人已接種四劑新冠疫苗、38人已打三針、13人已打兩針、4人已打一針、11人沒有打針，第五波疫情累計11,805宗死亡個案。

衞生署明起停收糞便樣本

今日有18間院舍共錄得27宗院友和4宗員工確診，沒有學校的班別要暫停面授課。衞生防護中心表示，過去5日曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友和員工數目，分別為462人和210人。

中心又指，因應政府早前公布調整本地檢測策略並停止派發相關樣本收集包，衞生署指定樣本收集點明日(4日)起停止收集糞便樣本。

464名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有5,375名確診者正在公立醫院留醫，當中3,172人需要入住隔離設施，765人正接受氧氣治療，91人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有204名危殆及262名嚴重病人留院，當中50名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為120%。