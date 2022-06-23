疫情｜港增1650宗確診多1死　屯門海港酒家爆疫27人中招 (持續更新)

本港再有食肆爆疫，新增1,650宗確診，數字為逾兩個月新高，本地個案佔1,522宗，包括559宗核酸陽性及963宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔128宗，多1名80歲有高血壓和冠心病的男患者離世，累計死亡個案增至9,185宗。新增爆疫的食肆為屯門卓爾居廣場海港酒家，至少共27人染疫。

海港酒家25人疑染BA.2.12.1

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，新增38宗懷疑BA.2.12.1個案，其中25宗個案與屯門石排頭徑1號卓爾廣場3樓312號舖海港酒家有關，包括24名顧客及1名顧客的家人，顧客均在上周四(16日)晚6時後到場用膳，並在18至20日發病，昨日居大興邨興泰樓的患者也曾於當晚到訪進餐，群組至今累計26食客及1名密切接觸者確診，相關部門已到食肆跟進調查。

張竹君補充，初步知道群組涉及7至8個家庭，暫時未有染疫顧客的座位分布資料，中心會發出強檢公告，要求上周四晚6時後到過海港酒家的人接受檢測。

至於其餘個案包括早前確診的4名中華基督教會基灣小學學生，及昨日基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心再多一名職員感染，另有一家3口居大坑西邨民安樓，暫沒有源頭，還有5宗源頭不明個案分別居富泰邨君泰樓、石圍角邨石蘭樓、葵涌浩景臺4座、馬鞍山迎海·駿岸、元朗區田心村。

多 172名師生感染 聖若瑟 英文小學有班別須停課

學校個案方面，155間學校呈報172宗陽性個案，涉及135名學生及37名教職員，當中聖若瑟英文小學6C班在過去7日有3宗個案，班上有27名學生，須停課一周；正接受檢疫的荃灣聖芳濟中學籃球隊再增1宗個案及1名緊密接觸者確診，群組累計11人確診及1名緊密接觸者感染。

增4間安老院各一宗個案

新增4間安老院舍各有一宗個案，涉及2名員工及2名院友感染，包括：

荃灣慶楠護老院，1名職員確診，2人須隔離

大埔東華三院伍若瑜護理安老院，1名院友確診，5人須隔離

救世軍南山長者之家，1名職員確診

竹園護理院，1名院友確診，7人須隔離

張竹君：暫無澳門輸入個案

對於澳門有新一波疫情，個案的病毒株為BA.5.1，張竹君稱不清楚本港錄得的BA.5個案是否BA5.1，暫時沒有澳門輸入的個案，亦找不到與澳門相關的輸入個案。