疫情｜港增1685宗確診　旺角新世紀廣場翠園4人中招　料與海港群組有關 (持續更新)

屯門海港酒家群組懷疑蔓延至旺角翠園！本港新增1,685宗確診，本地個案佔1,533宗，包括603宗核酸陽性及1,110宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔152宗，多1名88歲有糖尿病和高血壓等女患者離世，死亡個案增至9,186宗。

在變種病毒方面，多28宗懷疑Omicron BA.2.12.1本地個案，其中9宗涉及屯門海港酒家群組，酒家多一名70歲男食客確診，累計有42名食客感染；另有兩座大廈懷疑出現傳播，均有海港酒家確診患者居住，包括山景邨景安樓有3宗個案，涉及2個家庭，大興邨興偉樓則有1宗個案。

爆疫海港酒家已復業 歐家榮：食環署會跟進

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，海港酒家群組懷疑蔓延至旺角新世紀廣場翠園，當中有一名68歲住上水清河邨的海港女患者，在6月19日中午曾經光顧旺角翠園，同行的家庭成員亦確診，中心透過強檢發現翠園有3名食客及1名侍應感染。

被問到鮮風系統及換氣量不足導致爆疫的海港酒家已經復業，歐家榮稱，相信食環署會跟進停業安排。如果食肆出現大規模爆發，當局會做流行病學調查及發出強檢公告，如果餐廳爆疫涉及環境因素，例如通風系統，食環會要求餐廳暫時停業，直至改善方可復業。他又說，已要求海港酒家提供昨日營業時的，使用疫苗通行證的資料。

3校班級爆疫須停課

學校個案方面，172間學校呈報202宗陽性個案，當中3間學校個別班級出現集體傳播，需要停課一周，包括：

沙田浸信會呂明才小學3D班，累計4宗個案，全班有34人

青衣天主聖多默幼稚園，上午高班累計2名學生及1名老師確診，全班有24人

馬鞍山靈糧小學2A班，3名學生及1名老師確診，全班有30人

52歲機艙女清潔員疑染BA.4或BA.5

新增16宗懷疑BA.4或BA.5個案，4宗屬本地個案，其中一名52歲住順天邨天柱樓女士，已打3針，在機場任職機艙清潔員，最後上班6月25日，同日發病並檢測陽性，預料在工作期間受到感染，餘下3宗本地個案，包括：

37歲、居馬鞍山錦英苑K座錦義閣男子，已打3針，在荃灣工業中心辦公室任文職，6月24日最後上班，同日快測陽性，一名家庭成員27日檢測陽性

57歲、居海富苑海欣閣女士，已打3針，在奧海城保良局日間照顧中心工作，主要在廚房處理事務，分發食物，不會接觸長者，其6月24日最後上班，6月25日發病並檢測陽性，已建議改中心暫時停止服務，所有員工要核酸檢測。

38歲、居小西灣邨瑞隆樓男子，已打3針，在九龍灣企業廣場任文職，6月24日最後上班，同日病發，6月25日快測陽性。

歐家榮指，目前世界各地暫無證據顯示感染BA.4或BA.5出現重症、入院或死亡數字，較其他Omicron高，但傳播力可能較BA.1或BA.2有所增加，當局正在關注。