疫情｜港增1828宗確診 觀塘為食火鍋群組再多3宗個案 (持續更新)

本港新冠疫情單日個案稍微回落，衛生防護中心過去一日新增1,828宗確診，本地個案佔1,681宗，輸入個案佔147宗，其中80宗在機場找出，58宗是檢疫酒店期間找出，另有9宗是檢疫後發現；本港並無新增死亡個案。確診數字短暫回落，衞生署相信與打風，市民減少外出及檢測中心關閉，導致檢測數量減少有關。

4 院舍有確診個案

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去兩天即7月1及2日，有4間院舍呈報陽性個案，涉及1名員工及4名院友，包括殘疾人士院舍屯門如意之家、老人院基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院、基督教家庭服務中心尚善家舍、荃灣仁愛護老院第一分院，以及荃灣圓玄護理安老院。

6月27至30日學校共呈報1073宗確診，叫再上周的1112宗類近，而陽性個案涉及819名學生，陽性比率為0.13，另有174宗涉及教職員，陽性比率為0.15，而同一時段本港共11000宗本地個案，陽性百分比0.15，同樣類近。元朗趙聿修紀念中學有兩名5A班有兩名學生染疫，其中一名17歲男學生染染BA.5.1。

觀塘為食火鍋群組累計14人染疫

至於觀塘為食火鍋群組近兩日新增3宗個案，全部涉及食客，其中兩名為同枱的食客，累計涉及9男5女食客，部分證實為BA4/5個案，主要分布在8張枱，發病時間為6月26日至7月1日，當日整間餐廳有108名顧客，發病率為13%；19名員工檢測陽性。

另外，有一名染疫食客的家人同樣檢測陽性，亦有一宗個案或屬二次感染，涉一名32歲男，已打一針，曾在3月5日快測陽性，他在6月30日發病，7月1日快測陽性，正等待核酸覆檢結果。署方前日到訪餐廳取11個環境樣本，包括出風位、廁所門柄、枱櫈、隔板等均為陰性。

另外，近日發現23宗懷疑是BA.2.12.1的個案，當中有20宗源頭不明，有2宗與其有流行病學關連，包括一宗是家人、一宗是密切接觸者。

青山醫院多 1 人確診

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻示， 青山醫院法醫精神科男病房再多1名病人服務助理確診，至今共3名病人服務助理及1名病人確診，有關患者正在接受治理，病房暫停接新症。