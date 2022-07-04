疫情｜港增1841宗確診 輸入個案佔196宗 無死亡個案增加 (持續更新)

本港疫情持續，今日（4日）新增1,841宗確診，本地個案佔1,645宗，包括276宗核酸陽性及1365宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔196宗，無死亡個案增加。

醫管局亦公布，787名新冠肺炎確診病人留醫，當中123人是新增確診，298人入住隔離病房，19人入住二線隔離病房，235人入住北大嶼山醫院感染控制中心，當中人101是新增確診病人。

600宗學校呈報個案 涉421間學校

學校個案方面，今日收到600宗學校呈報，涉及421間學校，已求4個班別停課，分別來自馬頭涌官立小學、沙田路德會梁鉅鏐小學、上水東莞學校及大埔三水同鄉會禤景榮學校，涉及485名學生及115名職員。

張竹君相信馬頭涌官立小學有傳播，停課應是有效方法。她又表示，馬頭涌官立小學群組可能是老師最早感染，6月28日發病，有機會是最早發病，其他班暫時難分辨是否相關，亦未知是否社區感染，暫時未有資料，其他學校都有零星個案在其他班別。

另外，新增多5間院舍呈報陽性個案，涉及3間安老院舍及2間殘疾人士院舍，每間院舍均有1人確診，共涉4名院友及1名員工。

BA.4或BA.5傳播力快 有機成當地主流病毒

而變異病毒方面，新增34宗BA.2.12.1個案，其中20宗為本地源頭不明個案，14宗與其他個案相關。另有11宗BA.4或BA.5個案。有專家指，BA.4或BA.5或成本地流行病毒株，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，據外國經驗BA.4或BA.5傳播力很快，有機會成為當地主流病毒，但每個地方情況不同，難以一概而論，暫時未能預計，會繼續觀察傳播及二次感染情況。