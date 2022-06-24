疫情｜港增1860宗確診　屯門海港酒家群組多10人染疫 (持續更新)

本港確診個案持續過千宗，新增1,860宗確診，本地個案佔1,721宗，包括610宗核酸陽性及1,111宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔139宗，並無新增患者離世。近日爆疫屯門海港酒家群組多10宗個案；另對於候任政務司司長陳國基及政制及內地事務局長曾國衞確診，衛生防護中心拒絕透露詳情。

海港酒家逾270食客須強檢

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，多21宗懷疑帶Omicron BA.2.12.1變種病毒株，包括屯門卓爾廣場海港酒家群組再多7名食客及3名緊密接觸者確診，至今累計33食客及4緊密接觸者染疫，33名食客的年齡介乎6至69歲，在周日(19日)和周三(22日)發病，包括20男13女，根據疫苗通行記錄，有約270多位人士曾於同時段用膳，他們均需接受檢測；店內19個環境樣本全部呈陰性。

她補充，機電工程署已到場視察，暫未有資料更新，而確診食客的座位分散，全部均是6月10日6時後用膳，暫時亦未能確認感染源頭。

機場巴士司機疑染BA.4或BA.5

其餘Omicron BA.2.12.1變種病毒株個案中，包括6宗源頭不明及4宗他們的家人； 另多5宗懷疑本地感染的BA.4或5個案，均懷疑與輸入個案相關，包括1名居於元朗新圍邨的49歲男子，於冠忠巴士上班，負責在接送檢疫旅客來往機場及檢疫酒店，有定期檢測，上班時有著全套保護衣。

多199名師生染疫 荃灣聖芳濟中學籃球隊增一個案

學校個案方面，163間學校呈報199宗陽性個案，涉及164名學生及35名教職員，聖公會白約翰會督中學4C班增3宗個案，班上有29學生。須停面授課堂一星期。荃灣聖芳濟中學籃球隊再有一宗確診，累計12宗個案；聖士提反書院宿舍群組增一人確診，同層累計10宗個案。

陳國基曾國衞確診 張竹君：不透露個別人士資料

對於特首辦主任、候任政務司司長陳國基以及政制及內地事務局局長曾國衞染疫，以及如何評估政府群組爆發風險，張竹君指「唔好意思」，不會透露個別人士資料和評論個別個案。

4間院舍有個案

新增4間安老院舍有個案，包括：