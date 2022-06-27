疫情｜港增1873宗確診　學校再報464宗陽性個案 (持續更新)

本港疫情徘徊逾千宗個案，新增1,873宗確診，本地個案佔1,719宗，包括609宗核酸陽性及1,110宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔154宗，並無新增患者離世，死亡個案維持9,185宗。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，預期七一長假後，由於市民多了外出，會增加感染風險，個案會隨之上升，他呼籲市民做好防疫措施，有病徵時盡量留家，惟他相信由於社區已有一定的群體免疫力，認為長期後不會有爆發性上升的情況。

7校 班別爆疫須停課 培正中學再有3名學生感染

學校個案方面，335間學校呈報464宗陽性個案，當中7間學校個別班級出現集體傳播，需要停課，包括：

東九龍滙基書院4A班，共6名學生確診

葵涌柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校4B班，3學生確診

黃埔ABC Pathways國際幼稚園K2B，一名老師及學生確診

中華基督教會元朗堂真光幼稚園，當中K3上午班4名學生確診，下午班有3名學生確診，另有一名教授兩班的老師確診，上下午班各有30人

香港培正中學，2F班3名學生確診，中心相信與之前爆疫的田徑隊沒有關係

佛教慧光幼稚園，K1B有2名老師確診

聖公會慈光堂聖匠幼稚園，下午小望幼班2名學生確診

屯門海港酒家群組多5人中招 酒樓鮮風換氣量不足

新增15宗懷疑Omicron BA.2.12.1本地個案，當中5宗個案與之前與屯門卓爾廣場海港酒家群組有關，除了3名食客外，亦包括兩名早前確診者的樓下單位的住戶，中心料大廈出現垂直傳播：

居大興邨興泰樓的患者，住早前確診者的樓下單位，經大廈強檢揪出

居山景邨景安樓的患者，住早前確診者的樓下單位，經大廈強檢揪出

現時海港酒家群組累計41宗個案，涉及24男17女，均為6月16日晚光顧的食客；另機電署發現屯門海港酒家的鮮風量及空氣換氣量是低於標準，預料是爆疫的原因。

另外再增9宗BA.4或BA.5個案，其中3宗是本地感染個案，其中2宗無源頭，涉及1名6歲女童及其37歲父親，住在海逸豪園悅濤灣，於德望小學暨幼稚園讀K3；另1宗本地感染涉一名15歲女孩，住在天水圍海逸酒店二期，為香港中文大學校友會聯會張煊昌學校中三學生。中心相信BA.4或BA.5個案在社區出現傳播鏈。

威院臨床腫瘤科男女混合病房群組增1出院病人確診

至於威爾斯親王醫院臨床腫瘤科男女混合病房群組方面，再有1名已出院病人確診，現正接受家居隔離。該群組目前共有5名病人及4名職員確診。

增3間院舍有個案

新增3間安老院舍有個案，包括：