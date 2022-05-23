疫情｜港增190宗確診　太古城麥當勞多2食客染疫　住九龍灣麗晶花園及太古城 (持續更新)

本港疫情漸趨回穩，今日新增190宗確診，包括94宗核酸檢測陽性及96宗快測呈報個案，第五波至今累計逾119.7萬宗病例，今日無患者離世，累計死亡個案維持9,157宗；另爆疫的太古城3期的麥當勞多2名食客染疫，令同店個案累計7人確診，包括美國抵港的染疫夫婦。

至少4處須強檢 包括怡和街麥當勞

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，早前感染Omicron BA.2.12.1、月初由美國抵港的64歲女子，在本月13日曾經到過太古城3期的麥當勞，強制檢測公告再發現多2名食客陽性，包括一名76歲居麗晶花園第6座的女子，及住太古城第6座的67歲男子，兩人都是同時段在餐廳出現。

該76歲女士在本月13日上午10時半至12時45分，曾到訪該間麥當勞，坐近McCafe位置，其兩名家人於本月18日快測陽性，她就在17日開始咳嗽、19日因大廈圍封強檢的樣本呈樣性，CT值20多，現留醫北大嶼山醫院，傳染期間曾到訪多個地方須強檢，當中包括：

5月16日早上11時到土瓜灣道馬六食肆

5月17日早上到會展灣景中心大快活

5月17日到過銅鑼灣怡和街麥當勞吃午餐

5月19日早上到旺角荷李活商業中心稻香.茶居

至於該名67歲男士，住太古城第6座，本月13日上午11時左右曾到訪該麥當勞，坐近門口位置，與家人一同共餐，在傳染期沒有去過其他廳餐用膳。

學校呈報多21師生陽性

學校個案方面，今日呈報多21宗陽性個案，涉及19名學生及2名職員，分別來自20間學校。有3間九龍區小學在過去7天累計有2宗或以上個案，其中一間累計有3宗個案，包括2名來自不同級別的學生，同樣由染疫教師任教，該名教師在上周四(19日)最後上班；另有一間學校同班有2名學生感染，坐課室中間位置，間中會除口罩進食，有隔板間住，同班其餘30多名學生暫時未有感染。

輸入個案就有28宗，19宗在機場檢測發現，餘下9宗在檢疫酒店中發現。

當局今出信給私醫促呈報猴痘懷疑個案

此外，對於歐美國家出現猴痘感染個案持續擴大，張竹君指，中心今日會出信給私家醫生，要求留意及呈報猴痘懷疑個案，因猴病毒痘具傳染性，若有懷疑個案需要隔離，隔離時間則視乎潛伏期和傳染期而定，又指一般來說隔離21天屬正常。