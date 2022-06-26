疫情｜港增1917宗確診　無新增死亡個案 (持續更新)

本港疫情持續破千，今日新增1,917宗個案，包括1,799宗本地確診，118宗為輸入個案，無新增死亡個案。

增2院舍出現感染個案

今日新增兩間院舍個案，葵涌耀耆頤養院暨日間中心有兩名院友及兩名職員確診，40多人需要檢疫；西營盤文化村(美善長者之家)一名夜間護理員確診，30多名院友及員工要檢疫。早前有個案的屯門富泰護理安老院，再多3名院友確診。



學校方面，藍田五邑司徒浩中學繼早前2C班有個案而停課後，3C班最新錄得4宗確診，衞生防護中心已建議3C班停課一周，調查後認為兩者沒有關連。早前有宿舍爆疫的赤柱聖士提反書院，另一幢女子宿舍亦有3名4D班學生及一名舍監確診，同層9名住客列為緊密接觸者須檢疫，另4D班亦有一名沒有留宿的學生確診。

屯門海港酒家增 2食客 確診

本港多11宗懷疑Omicron BA.2.12.1個案，包括屯門卓爾廣場海港酒家2名新增染疫食客，群組累計共有38名食客及4名緊密接觸者，其餘4宗有關連個案涉及3名富泰護理安老院院友，以及愛秩序灣東旭苑東麗閣個案的一名相關人士；另有5宗源頭未明，分別居於寶馬山豐林閣2座、北角百福花園L座、何文田凱旋居、東涌映灣園悅濤軒11座及跑馬地禮頓山。