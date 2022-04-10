疫情｜港增1921宗確診 高峰以來首跌穿2千

本港第五波疫情漸趨緩和，今日新增1,921宗確診個案，18宗為輸入個案，是第五波疫情高峰以來首次跌穿2千宗；當中888宗為核酸檢測陽性，1,033宗快速測試陽性呈報個案。
政府前日(8日)起一連3日推展全民快速檢測的行動，連同昨日(9日)合共有2,202宗個案經快速測試陽性平台呈報。歐家榮估計，部份個案仍未呈報，數字仍會進一步上升。
另外，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布，過去1日有53名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世， 年齡介乎62至104歲。由於數據滯後，較早前有12宗死亡個案未公布，即累計多65人離世，第五波病死率升至0.727%，而疫情至今共有8,770人死亡。
增18宗輸入個案 暫停日本航空東京抵港7日
衛生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，確診個案中，有18宗為輸入個案，13宗於機場檢測時發現，5宗檢疫酒店快測發現。於機場檢測時發現人士中，6人分別從馬爾他、菲律賓、土耳其、美國、希臘及印尼抵港，餘下7人在4月9日抵港，當中3人乘JL029由日本東京抵港，2人在法國乘航班TK083，1人在西班牙乘航班TK083，1人由印度抵港。
因有2班航機涉及3宗或以上確診個案，食衞局引用條例要求日本航空由11日至17日，暫停東京飛香港的航班7日；亦要求土耳其航空停飛由伊斯坦布爾至香港的航班7日。
至今48宗兒童嚴重或危殆個案
防護中心近日亦分析10萬3845宗兒童染疫個案，有48宗屬情況嚴重或危殆個案，當中3至17歲有30宗。分析發現，沒有接種疫苗的個案中，每1萬宗個案，就有8宗嚴重個案，是已完成接種2針疫苗的8倍。歐家榮再次呼籲家長，盡快帶子女接種新冠疫苗。
醫管局解釋其中兩宗死亡個案，其中31歲男死者去年10月已打兩針復必泰，其後發現胸口痛和心電圖不正常，經診斷後為心包、心肌炎，服藥後好轉並於去年12月出院。惟上月9日被發現在家暈倒，並出現抽搐，送院前已沒有呼吸，他當時的核酸檢測呈陰性，但上星期三在殮房染出陽性，病毒量低。
至於62歲安老院舍男院友，局方指患者本身患有直腸惡性腫瘤，並擴散至胃和腦，3月13日在院舍快測陽性，2日後因氣喘及血氧量下跌等送往急症室，核酸檢測陽性，病毒量高。留院期間曾服用瑞德西韋一度好轉，惟身體情況不斷惡化，上月底轉到佛教醫院接受紓緩治療，昨日不幸離世。
建議60歲以上人士打第4針
歐家榮表示預計不到會否出現第六波，雖然現時疫情回穩，但可能有新變種，或再過一段時間市民抗體下降，會密切留意會否有反彈情況。歐家榮強調，疫苗接種是最有效預防途徑，科學委員會分析數據，建議60歲以上長者接種第四針以加強保護，委員會會留意最新發展，需要時商討是否建議其他人士打第四針。
學生返學前做快測有助風險管理
對於復課安排，歐家榮表示交由教育局向市民作詳細講解。他指最重要是做好風險管理，以防病毒在校園爆發，其中檢測是最有效的預防病毒個案進入校園的方法，如果學生可以每日返學前做快速檢測，並把陽性結果呈報予政府和學校，讓局方了解到學校的個案情況，就可作出建議措施，減低爆疫風險。