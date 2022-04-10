疫情｜港增1921宗確診 高峰以來首跌穿2千

另外，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布，過去1日有53名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世， 年齡介乎62至104歲。由於數據滯後，較早前有12宗死亡個案未公布，即累計多65人離世，第五波病死率升至0.727%，而疫情至今共有8,770人死亡。

政府前日(8日)起一連3日推展全民快速檢測的行動，連同昨日(9日)合共有2,202宗個案經快速測試陽性平台呈報。歐家榮估計，部份個案仍未呈報，數字仍會進一步上升。

增18宗輸入個案 暫停日本航空東京抵港7日

衛生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，確診個案中，有18宗為輸入個案，13宗於機場檢測時發現，5宗檢疫酒店快測發現。於機場檢測時發現人士中，6人分別從馬爾他、菲律賓、土耳其、美國、希臘及印尼抵港，餘下7人在4月9日抵港，當中3人乘JL029由日本東京抵港，2人在法國乘航班TK083，1人在西班牙乘航班TK083，1人由印度抵港。

因有2班航機涉及3宗或以上確診個案，食衞局引用條例要求日本航空由11日至17日，暫停東京飛香港的航班7日；亦要求土耳其航空停飛由伊斯坦布爾至香港的航班7日。

至今48宗兒童嚴重或危殆個案

防護中心近日亦分析10萬3845宗兒童染疫個案，有48宗屬情況嚴重或危殆個案，當中3至17歲有30宗。分析發現，沒有接種疫苗的個案中，每1萬宗個案，就有8宗嚴重個案，是已完成接種2針疫苗的8倍。歐家榮再次呼籲家長，盡快帶子女接種新冠疫苗。