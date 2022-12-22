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2022-12-22 17:26:00

疫情｜港增19705宗確診　輸入個案佔954宗　多34名患者離世

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耀耆頤養院暨日間中心今日呈報陽性個案。(資料圖片／蘇文傑攝)

耀耆頤養院暨日間中心今日呈報陽性個案。(資料圖片／蘇文傑攝)

本港新型肺炎疫情持續！今日(22日)新增19,705宗新型肺炎確診個案。在新增的954宗輸入個案當中，有495宗涉及機場檢測樣本、348宗涉及第一至三日樣本，餘下111宗涉及第四至七日樣本。

院舍密切接觸者數目不再公布

再多34名患者離世，第五波疫情累計11,327宗死亡個案。23男11女死者年齡介乎35至101歲，當中6人來自院舍，有2人已接種四劑新冠疫苗、13人已打三針、6人已打兩針、2人已打一針、11人沒有打針。

今日有51間院舍共錄得95宗院友和12宗員工確診。社會福利署宣布，院舍密切接觸者住客不需要再前往檢疫中心檢疫，衞生防護中心即日起不再公布確診員工和院友的密切接觸者數目。

另外，今日有7間學校共9班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案中發現多3宗XBB和7宗BQ.1.1亞系個案。

300名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有4,178名確診者正在公立醫院留醫，當中2,788人需要入住隔離設施，521人正接受氧氣治療，62人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有158名危殆及142名嚴重病人留院，當中39名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為110%。

醫管局分析過去一周的初步數據，經急症室入院的確診病人中，分別有約65%和35%因確診需要或其他醫療原因入院。離世個案當中，約42%較大可能與新冠病毒有關，餘下約58%則因其他疾病離世。醫管局會繼續分析有關數據，因應實際情況及病人需要，提供合適服務。

小欖醫院一個嚴重智障科男病房自昨日(21日)起，有17名病人確診新型肺炎並有感染病徵，所有確診者正接受隔離治療，情況穩定，有關病房已暫停接收新症及探訪安排。

呈報陽性個案的安老院舍

  • 鍾錫熙長洲安老院
  • 圓玄護理安老院
  • 福榮護老院有限公司
  • 富嘉護老院有限公司
  • 日昌護老院
  • 葵芳護老院
  • 耆康會何善衡夫人敬老院
  • 屏山安老院有限公司
  • 仁愛老人院
  • 榮昌護老院
  • 東華三院莫黃鳳儀安老院
  • 仁愛護理安老院
  • 廣蔭頤養院
  • 東江安老院(紅磡分院)
  • 康怡護老中心
  • 嗇色園主辦可蔭護理安老院
  • 温馨護老中心
  • 騰達護老中心
  • 毓華護老院有限公司
  • 明月安老院
  • 鄰舍輔導會上海總會護理安老院
  • 東華三院黃祖棠護理安老院
  • 驕陽護老院有限公司
  • 溫馨護老中心(河上鄉分院)
  • 紫雲間沁怡護養院
  • 康年護老院
  • 瑞安護老中心(興華)有限公司
  • 寶興(寶田)護老中心有限公司
  • 南廬護老院有限公司
  • 騰達護老中心(筲箕灣)
  • 萬壽宮
  • 凝心薈
  • 嘉誠護老院
  • 耀耆頤養院暨日間中心
  • 凝心薈(麗閣)
  • 融柏軒
  • 青衣栢景護理中心
  • 香港聖公會護養院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍

  • 樂天復康中心
  • 新生精神康復會思健園
  • 扶康會長康之家
  • 香港傷健協會共融軒
  • 恩榮康復中心
  • 君逸琚
  • 新生精神康復會悅和居
  • 鄰舍輔導會悠然・欣然居庭
  • 欣樂軒康復院舍
  • 彩怡之家(荃灣)
  • 綠園復康中心
  • 香港盲人輔導會賽馬會欣康樓
  • 匡智水泉澳綜合復康中心—泉智軒

新增多於一個班別需要停課的學校

  • 惇裕學校
  • 元朗商會中學
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