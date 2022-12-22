疫情｜港增19705宗確診　輸入個案佔954宗　多34名患者離世

本港新型肺炎疫情持續！今日(22日)新增19,705宗新型肺炎確診個案。在新增的954宗輸入個案當中，有495宗涉及機場檢測樣本、348宗涉及第一至三日樣本，餘下111宗涉及第四至七日樣本。
院舍密切接觸者數目不再公布
再多34名患者離世，第五波疫情累計11,327宗死亡個案。23男11女死者年齡介乎35至101歲，當中6人來自院舍，有2人已接種四劑新冠疫苗、13人已打三針、6人已打兩針、2人已打一針、11人沒有打針。
今日有51間院舍共錄得95宗院友和12宗員工確診。社會福利署宣布，院舍密切接觸者住客不需要再前往檢疫中心檢疫，衞生防護中心即日起不再公布確診員工和院友的密切接觸者數目。
另外，今日有7間學校共9班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案中發現多3宗XBB和7宗BQ.1.1亞系個案。
300名危殆或嚴重病人留院
在公立醫院，目前有4,178名確診者正在公立醫院留醫，當中2,788人需要入住隔離設施，521人正接受氧氣治療，62人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有158名危殆及142名嚴重病人留院，當中39名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為110%。
醫管局分析過去一周的初步數據，經急症室入院的確診病人中，分別有約65%和35%因確診需要或其他醫療原因入院。離世個案當中，約42%較大可能與新冠病毒有關，餘下約58%則因其他疾病離世。醫管局會繼續分析有關數據，因應實際情況及病人需要，提供合適服務。
小欖醫院一個嚴重智障科男病房自昨日(21日)起，有17名病人確診新型肺炎並有感染病徵，所有確診者正接受隔離治療，情況穩定，有關病房已暫停接收新症及探訪安排。
呈報陽性個案的安老院舍
- 鍾錫熙長洲安老院
- 圓玄護理安老院
- 福榮護老院有限公司
- 富嘉護老院有限公司
- 日昌護老院
- 葵芳護老院
- 耆康會何善衡夫人敬老院
- 屏山安老院有限公司
- 仁愛老人院
- 榮昌護老院
- 東華三院莫黃鳳儀安老院
- 仁愛護理安老院
- 廣蔭頤養院
- 東江安老院(紅磡分院)
- 康怡護老中心
- 嗇色園主辦可蔭護理安老院
- 温馨護老中心
- 騰達護老中心
- 毓華護老院有限公司
- 明月安老院
- 鄰舍輔導會上海總會護理安老院
- 東華三院黃祖棠護理安老院
- 驕陽護老院有限公司
- 溫馨護老中心(河上鄉分院)
- 紫雲間沁怡護養院
- 康年護老院
- 瑞安護老中心(興華)有限公司
- 寶興(寶田)護老中心有限公司
- 南廬護老院有限公司
- 騰達護老中心(筲箕灣)
- 萬壽宮
- 凝心薈
- 嘉誠護老院
- 耀耆頤養院暨日間中心
- 凝心薈(麗閣)
- 融柏軒
- 青衣栢景護理中心
- 香港聖公會護養院
呈報陽性個案的殘疾人士院舍
- 樂天復康中心
- 新生精神康復會思健園
- 扶康會長康之家
- 香港傷健協會共融軒
- 恩榮康復中心
- 君逸琚
- 新生精神康復會悅和居
- 鄰舍輔導會悠然・欣然居庭
- 欣樂軒康復院舍
- 彩怡之家(荃灣)
- 綠園復康中心
- 香港盲人輔導會賽馬會欣康樓
- 匡智水泉澳綜合復康中心—泉智軒
新增多於一個班別需要停課的學校
- 惇裕學校
- 元朗商會中學