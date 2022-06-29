疫情｜港增2004宗確診　輸入個案佔155宗 三校班級爆疫須停課 (持續更新)

本港新增2,004宗確診，本地個案佔1,849宗，包括788宗核酸陽性及1,060宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔155宗，無新增死亡個案。

醫管局公布，671名新冠肺炎確診病人留醫，當中107人是新增確診，224人入住隔離病房，19人入住二線隔離病房，207人入住北大嶼山醫院感染控制中心，當中91人是新增確診病人。現時有13名危殆及14名嚴重病人留醫，其中3人危殆在深切治療部留醫。

新增3間院舍爆疫，包括1間殘疾人士院舍，2間安老院舍，包括沙田新生精神康復會博康宿舍等。

而變異病毒方面，懷疑BA.2.12.1個案多25宗。當中13宗為源頭不明個案，另有10宗為不明個案的家庭成員。個案分別居於沙田第一城第19座、沙角尾南邨七巷、屯門恆威工業中心A座、將軍澳旭明苑、荃灣海濱花園第9座、天逸邨逸慈樓等。

另外，再多15宗疑染BA.4或BA.5個案，有3宗輸入，有4宗無源頭，包括PARK YOHO 25A座，一家5人確診。另外，港島大潭豪宅紅山半島5座亦錄得一宗無源頭個案；另有一宗個案患者為41歲男士，在銅鑼灣如心酒店做房務主管，屬檢疫酒店，本身居住在屯門富泰邨愛泰樓，6月26日檢測不確定，再化驗之後陽性，6月27日則陰性，檢疫酒店工作有定期檢測，12、15及19日均陰性，可能是接觸檢疫客人感染。

歐家榮： 確診數字是全港性上升

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，6月初起確診上升至1,500至2,000宗個案，反映社區存在一定傳播鏈，因隨着社交距離放寬，餐廳食肆開放時間延長，社區個案增加，疫情穩步上升。但他強調疫情不是爆炸性，而入院數據多輕症，嚴重、入院、死亡數字維持在穩定水平。而各區個案增長有升幅，但沒有特別一區升幅較大，確診數字是全港性上升。

3校班級爆疫須停課

學校個案方面，186間學校呈報217宗陽性個案，包括36間幼兒園、89間小學、59間中學、2間特殊學校；過去7日共87間學校有2宗或以上個案。另有3間學校有個別班級需停課，包括：

天水圍官立中學4C班共有31名學生，錄得4宗個案

天主教露德聖母幼稚園全日高班愛，32名學生，上午高班信及全日高班愛，上午班有3名個案

合一堂陳伯宏紀念幼稚園，下午高班8名學生中，2宗陽性

旺角MOKO翠園暫無新增個案

而旺角MOKO翠園暫無新增個案，並指當局現時發現有3張枱受影響，一共涉及5名食客，其中兩個的坐位距離較遠，間隔5至6張枱。歐家榮指，當局未發現有新增相關個案，相信該群組爆發暫時告一段落。

將軍澳醫院內科病房3名病人確診

將軍澳醫院內科病房，一名88女病人6月27日經入院篩查發現新冠，她在潛伏期曾入住內科病房，同病格有2名女病人確診，2名病人被列作緊密接觸者，要接受隔離檢疫。3名病人正接受隔離治療，情況穩定，員工檢測結果及環境樣本均呈陰性。有關病房暫停接收新症及探訪，並進行清潔及消毒。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布公立醫院應對疫情最新發展。他指現時有約600名確診病人於公立醫院留醫，大部份人均症狀輕微，只有很少嚴重危殆個案。他指雖然確診病人的數目上升，但公立醫院仍能應付，未對服務構成大壓力。當局近日成立高層次緊急應變指揮中心，提升緊急應變能力，中心會集合7個聯網管理層，迅速應對緊急情況。

劉家獻又提到，醫管局可於短時間增加病床，48小時可調動2000張床，一周可調動5000張床，2周內可調動最多11500張床。他指當局會先使用北大嶼山醫院香港感染控制中心病床，如病床使用率超一半，會考慮重啟亞博等隔離中心。