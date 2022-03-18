疫情｜港增20082宗確診　第五波破百萬確診逾5000死

第五波疫情持續，本港今日(18日)新增20,082宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括7,966宗核酸檢測陽性，以及12,116宗快速測試陽性呈報個案；其中7,963宗核酸檢測陽性為本地感染。第五波累計1,004,313宗個案，即全港每7人便有約1人受感染，包括5,188宗死亡個案。
昨增206死
醫管局公布，昨日多206宗死亡個案，包括122男84女，年齡介乎25歲至106歲，當中126人來自院舍；其中124人沒有打針、49打過一針、31人打過兩針、兩人打三針；126人為65歲或以上長者，另外多人較為年輕，均患有長期病患。另再多65人危殆、115人嚴重，目前115名危殆病人在深切治療部留醫。此外，早前多53人離世，但因數據滯後未有公布，包括30男23女，年齡介乎62歲至103歲。
- 25歲：本身有先天性多囊腎病、高血壓、長期病患，需要長期複診；去年7月接種第二針復必泰疫苗
- 46歲：本身入住老人院舍，患有腎病、需洗腎
- 50歲：本身肺癌擴散至肝臟
- 51歲：本身患癌擴散至肝臟等器官
- 52歲：本身患癌擴散至肝臟等器官
- 54歲：本身患有高血壓、糖尿病，曾多次中風，入住安老院舍
- 54歲：本身患有遺傳小腦萎縮、糖尿病及高血壓
- 56歲：曾患癌和接受化療
- 58歲：本身出現腦癱、糖尿、高血壓、乙型肝炎和腎病，不良於行
- 59歲：本身入住殘疾院舍，患有遺傳性染色體疾病、腎問題、高血壓和甲狀腺問題
- 61歲：本身入住老人院，患有糖尿病、精神健康問題
- 61歲：本身入住老人院，患有晚期腎衰竭、需要洗腎
醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻補充指，由於該名25歲男死者患有先天性多囊腎病，引發出現高血壓及腎功能較差，而且免疫力很差，患者於3月12日因不適前往急症室求醫，當時已經出現排尿多的情況，狀況一直惡劣，其後需要送往深切治療部留醫和插喉，更曾心臟停頓，但搶救後身體狀況不好，延至昨日離世。
整體死亡個案分析方面，第五波累計5,188宗死亡個案，58%居住院舍；70%為80歲或以上長者。死亡率方面，整體死亡率為0.5%，80歲或以上死亡率為8.5%。另外，衛生署法醫科再呈報多6宗較早前死亡個案，涉及2男4女，年齡介乎57至92歲，全部均有長期病患，其中3人居住院舍。
95.6%安老院舍出現個案
至於院舍感染情況，昨日再多10間院舍出現個案，包括3間安老院舍及7間殘疾院舍，涉及89名院友及47名員工。過去兩周共有101間殘疾院舍及227間安老院舍出現個案，涉及9,000名院友及2,331名職員染疫。第五波累計281間殘疾院舍及768間安老院舍出現個案，分別佔84%及95.6%，其中230間殘疾院舍及693間安老院舍出現超過10宗個案；涉及8,313名殘疾院友及32,214名安老院友，分別佔45.8%及42.9%，以及2,996名殘疾院舍職員及8,166名安老院舍職員。