熱門搜尋:
疫情 快速測試 恒指 烏克蘭局勢 封區檢測 全民檢測 樓價 MIRROR
返回
本地
2022-03-18 17:29:00

疫情｜港增20082宗確診　第五波破百萬確診逾5000死

分享：
衛生防護中心傳染病處主任張竹君(左)、食物及衛生局副局長徐德義(中)及醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻(右)。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君(左)、食物及衛生局副局長徐德義(中)及醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻(右)。

第五波疫情持續，本港今日(18日)新增20,082宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括7,966宗核酸檢測陽性，以及12,116宗快速測試陽性呈報個案；其中7,963宗核酸檢測陽性為本地感染。第五波累計1,004,313宗個案，即全港每7人便有約1人受感染，包括5,188宗死亡個案。

昨增206死

醫管局公布，昨日多206宗死亡個案，包括122男84女，年齡介乎25歲至106歲，當中126人來自院舍；其中124人沒有打針、49打過一針、31人打過兩針、兩人打三針；126人為65歲或以上長者，另外多人較為年輕，均患有長期病患。另再多65人危殆、115人嚴重，目前115名危殆病人在深切治療部留醫。此外，早前多53人離世，但因數據滯後未有公布，包括30男23女，年齡介乎62歲至103歲。

  • 25歲：本身有先天性多囊腎病、高血壓、長期病患，需要長期複診；去年7月接種第二針復必泰疫苗
  • 46歲：本身入住老人院舍，患有腎病、需洗腎
  • 50歲：本身肺癌擴散至肝臟
  • 51歲：本身患癌擴散至肝臟等器官
  • 52歲：本身患癌擴散至肝臟等器官
  • 54歲：本身患有高血壓、糖尿病，曾多次中風，入住安老院舍
  • 54歲：本身患有遺傳小腦萎縮、糖尿病及高血壓
  • 56歲：曾患癌和接受化療
  • 58歲：本身出現腦癱、糖尿、高血壓、乙型肝炎和腎病，不良於行
  • 59歲：本身入住殘疾院舍，患有遺傳性染色體疾病、腎問題、高血壓和甲狀腺問題
  • 61歲：本身入住老人院，患有糖尿病、精神健康問題
  • 61歲：本身入住老人院，患有晚期腎衰竭、需要洗腎
衛生防護中心傳染病處主任張竹君。 醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻。

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻補充指，由於該名25歲男死者患有先天性多囊腎病，引發出現高血壓及腎功能較差，而且免疫力很差，患者於3月12日因不適前往急症室求醫，當時已經出現排尿多的情況，狀況一直惡劣，其後需要送往深切治療部留醫和插喉，更曾心臟停頓，但搶救後身體狀況不好，延至昨日離世。

整體死亡個案分析方面，第五波累計5,188宗死亡個案，58%居住院舍；70%為80歲或以上長者。死亡率方面，整體死亡率為0.5%，80歲或以上死亡率為8.5%。另外，衛生署法醫科再呈報多6宗較早前死亡個案，涉及2男4女，年齡介乎57至92歲，全部均有長期病患，其中3人居住院舍。

安老及殘疾院舍爆疫情況嚴重。(資料圖片／林俊源攝)

安老及殘疾院舍爆疫情況嚴重。(資料圖片／林俊源攝)

95.6%安老院舍出現個案

至於院舍感染情況，昨日再多10間院舍出現個案，包括3間安老院舍及7間殘疾院舍，涉及89名院友及47名員工。過去兩周共有101間殘疾院舍及227間安老院舍出現個案，涉及9,000名院友及2,331名職員染疫。第五波累計281間殘疾院舍及768間安老院舍出現個案，分別佔84%及95.6%，其中230間殘疾院舍及693間安老院舍出現超過10宗個案；涉及8,313名殘疾院友及32,214名安老院友，分別佔45.8%及42.9%，以及2,996名殘疾院舍職員及8,166名安老院舍職員。

近日市面人流增加。(資料圖片／蘇文傑攝) 近日市面人流增加。(資料圖片／蘇文傑攝) 近日市面人流增加。(資料圖片／蘇文傑攝) 近日市面人流增加。(資料圖片／蘇文傑攝) 近日市面人流增加。(資料圖片／蘇文傑攝) 近日市面人流增加。(資料圖片／蘇文傑攝) 近日市面人流增加。(資料圖片／蘇文傑攝) 沙灘圍封前有不少市民前往休憩。(資料圖片／陳奕釗攝) 沙灘圍封前有不少市民前往休憩。(資料圖片／陳奕釗攝) 沙灘圍封前有不少市民前往休憩。(資料圖片／陳奕釗攝) 沙灘圍封前有不少市民前往休憩。(資料圖片／陳奕釗攝) 近日市面人流增加。(資料圖片／蘇文傑攝) 近日市面人流增加。(資料圖片／蘇文傑攝) 近日市面人流增加。(資料圖片／蘇文傑攝) 近日市面人流增加。(資料圖片／蘇文傑攝)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受