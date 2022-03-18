疫情｜港增20082宗確診　第五波破百萬確診逾5000死

衛生防護中心傳染病處主任張竹君(左)、食物及衛生局副局長徐德義(中)及醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻(右)。

醫管局公布，昨日多206宗死亡個案，包括122男84女，年齡介乎25歲至106歲，當中126人來自院舍；其中124人沒有打針、49打過一針、31人打過兩針、兩人打三針；126人為65歲或以上長者，另外多人較為年輕，均患有長期病患。另再多65人危殆、115人嚴重，目前115名危殆病人在深切治療部留醫。此外，早前多53人離世，但因數據滯後未有公布，包括30男23女，年齡介乎62歲至103歲。

第五波疫情持續，本港今日(18日)新增20,082宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括7,966宗核酸檢測陽性，以及12,116宗快速測試陽性呈報個案；其中7,963宗核酸檢測陽性為本地感染。第五波累計1,004,313宗個案，即全港每7人便有約1人受感染，包括5,188宗死亡個案。

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻補充指，由於該名25歲男死者患有先天性多囊腎病，引發出現高血壓及腎功能較差，而且免疫力很差，患者於3月12日因不適前往急症室求醫，當時已經出現排尿多的情況，狀況一直惡劣，其後需要送往深切治療部留醫和插喉，更曾心臟停頓，但搶救後身體狀況不好，延至昨日離世。

整體死亡個案分析方面，第五波累計5,188宗死亡個案，58%居住院舍；70%為80歲或以上長者。死亡率方面，整體死亡率為0.5%，80歲或以上死亡率為8.5%。另外，衛生署法醫科再呈報多6宗較早前死亡個案，涉及2男4女，年齡介乎57至92歲，全部均有長期病患，其中3人居住院舍。