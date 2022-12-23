疫情｜港增20252宗確診　輸入個案佔924宗　多46名患者離世

本港新型肺炎疫情持續！今日(23日)新增20,252宗新型肺炎確診個案。在新增的924宗輸入個案當中，有518宗涉及機場檢測樣本、301宗涉及第一至三日樣本，餘下105宗涉及第四至七日樣本。

67間院舍共92名院友確診

再多46名患者離世，第五波疫情累計11,160宗死亡個案。22男24女死者年齡介乎38至100歲，當中10人來自院舍，有4人已接種四劑新冠疫苗、23人已打三針、4人已打兩針、3人已打一針、12人沒有打針。

今日有67間院舍共錄得92宗院友和14宗員工確診；有3間學校共3班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案中，發現多1宗XBB和1宗BQ.1.1亞系個案。

306名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有4,309名確診者正在公立醫院留醫，當中2,901人需要入住隔離設施，571人正接受氧氣治療，73人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有152名危殆及154名嚴重病人留院，當中45名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為110%。

青山醫院成人精神科男病房12人確診

另外，青山醫院一個成人精神科男病房自周二(20日)起，有12名病人確診並有病徵，所有確診病人正接受隔離治療，情況穩定，有關病房已暫停接收新症及探訪安排。