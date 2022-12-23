疫情｜港增20252宗確診　輸入個案佔924宗　多46名患者離世

本港新型肺炎疫情持續！今日(23日)新增20,252宗新型肺炎確診個案。在新增的924宗輸入個案當中，有518宗涉及機場檢測樣本、301宗涉及第一至三日樣本，餘下105宗涉及第四至七日樣本。
67間院舍共92名院友確診
再多46名患者離世，第五波疫情累計11,160宗死亡個案。22男24女死者年齡介乎38至100歲，當中10人來自院舍，有4人已接種四劑新冠疫苗、23人已打三針、4人已打兩針、3人已打一針、12人沒有打針。
今日有67間院舍共錄得92宗院友和14宗員工確診；有3間學校共3班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案中，發現多1宗XBB和1宗BQ.1.1亞系個案。
306名危殆或嚴重病人留院
在公立醫院，目前有4,309名確診者正在公立醫院留醫，當中2,901人需要入住隔離設施，571人正接受氧氣治療，73人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有152名危殆及154名嚴重病人留院，當中45名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為110%。
青山醫院成人精神科男病房12人確診
另外，青山醫院一個成人精神科男病房自周二(20日)起，有12名病人確診並有病徵，所有確診病人正接受隔離治療，情況穩定，有關病房已暫停接收新症及探訪安排。
呈報陽性個案的安老院舍
- 香港聖公會保羅長者之家
- 基德(好旺)護老院有限公司
- 香港東區婦女福利會伍少梅安老護理院
- 嗇色園主辦可善護理安老院
- 樂善堂梁銶琚敬老之家
- 明愛馮黃鳳亭安老院
- 耆康會東蓮覺苑護理安老院
- 主愛護老院
- 曉光護老中心有限公司
- 伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院
- 東華三院馬李示聘安老院
- 東華三院許麗娟安老院
- 嘉頤(元朗)護理院
- 救世軍寶林長者之家
- 博愛醫院賽馬會護理安老院
- 鴻圖老人院
- 佳景護老院
- 福慧護老中心
- 富康(元朗)安老院
- 兆景安老院
- 樂怡護理中心
- 華豐護老中心有限公司
- 康和護老中心黃金分院
- 九龍金華護老院
- 健柏護老院
- 香港菩提學會主辦佛教菩提護理安老院
- 金華(北角)護老院
- 長春護老中心
- 永安老人健康中心有限公司
- 松悅園耆逸護養院暨日間護理中心
- 富璟護老院(第一城)有限公司
- 富泰護理安老院
- 香港房屋協會 - 彩頤居喜頤閣
- 瑞康護老中心(象山邨分院)
- 康和東方護老院
- 永安老人健康中心
- 環翠護老中心
- 寶力護老院
- 妙法寺護老院
- 基督教香港信義會恩頤居
- 惠理護老中心
- 石籬惠安護老院
- 康達(順天)護老中心
- 常安護老中心
- 慶楠護老院(一城)有限公司
- 康盛護理安老院(北角分院)
- 松齡雅苑
- 康順護老中心有限公司
- 博愛醫院百周年陳是紀念護養院暨日間中心
- 窩恩居
- 青逸居
- 鈞溢華明護理安老院
- 護老樂(旺角)
呈報陽性個案的殘疾人士院舍
- 卓愛康復中心有限公司
- 温馨復康中心(坑頭分院)
- 仁濟醫院梨木樹彩悠軒
- 新生精神康復會博康宿舍
- 香港心理衞生會順天中心
- 香港心理衞生會樂富宿舍
- 新生精神康復會頤悅軒
- 匡智富亨宿舍
- 扶康會靄華之家
- 鄰舍輔導會怡菁山莊
- 新生精神康復會思悅園
- 東華三院賽馬會展毅日間活動中心暨宿舍
- 保良局天水圍復康中心
- 扶康會啟康之家