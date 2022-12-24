疫情｜港增21362宗確診　輸入個案佔902宗　多39名患者離世

本港新型肺炎疫情持續！今日(24日)新增21,362宗新型肺炎確診個案，連續第二日破2萬宗個案。在新增的902宗輸入個案當中，有505宗涉及機場檢測樣本、298宗涉及第一至三日樣本，餘下99宗涉及第四至七日樣本。再多39名患者離世，第五波疫情累計11,199宗死亡個案。

本港的輸入個案中，累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現154宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、12宗BF.7及185宗BQ.1.1亞系個案。 46間院舍共75名院友及員工確診 35間安老院舍和11間殘疾人士院舍呈報有陽性個案，合共有67名院友和8名員工確診。由於假期關係，並無學校呈報新個案。



