疫情｜港增2268宗確診 輸入個案佔183宗 無死亡個案增加 (持續更新)

本港疫情持續，今日（5日）新增2,268宗確診，本地個案佔2,085宗，包括771宗核酸陽性及1,314宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔183宗，無死亡個案增加，累計第5波有9,192宗死亡個案。

183宗輸入個案當中，106宗於機場發現，61宗在檢疫酒店確診，餘下16宗屬檢疫完成在社區發現的個案。

321宗學校呈報個案 6間學校需停課

學校個案方面，今日收到321宗陽性個案，涉及243間學校，過去7日一共106間學校呈報2宗或以上個案。另外有數間學校有停課安排，包括：

天主教慈幼會伍少梅中學

東華三院捷和鄭氏幼兒園

屯門官立小學

東莞工商總會張煌偉小學

香港教育工作者聯會黃楚標中學

英華書院

另外，佛教醫院護養病房新增4宗個案，正調查感染原因，該病房已停收新症及探訪並進行清潔。青山醫院法醫精神科男病房再多1人確診，群組累5名病人及3名職員染疫；雅麗氏何妙齡那打素醫院膳食部亦有4名員工確診，病人膳食服務未受影響。

新增10宗BA.2.12.1個案

而變異病毒方面，在變異病毒方面，懷疑BA.2.12.1個案多10宗，當中有8宗與源頭不明個案有病毒關連，2宗與其他個案相關；至於BA.4或BA.5個案則有8宗。觀塘「為食火鍋」再多1名食客染疫，其家人亦染疫，累計16人染疫及3名緊密接觸者。馬頭涌官立小學再增1宗個案；2宗為本地源頭不明個案；1宗住馬鞍山海濤居3座。

張竹君呼籲市民不要放鬆防疫

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，近期確診個案上升，比幾星期前「翻咗一翻」。她又指見到變異病毒株，無論是BA.2.12.1還是BA.4或BA.5個案都有上升趨勢，雖然比例較低，但外國經驗指BA.4或BA.5傳染性高，即使康復者亦有再感染的機會。她呼籲市民不要放鬆，要堅持佩戴口罩及手部清潔，如有不適要盡快看醫生。