疫情｜港增2318宗確診　觀塘創業街為食火鍋爆疫累計11人中招 (持續更新)

本港單日確診個案連續第三日破2,000宗，新增共2,318宗確診，本地個案佔2,165宗，包括761宗核酸陽性及1,404宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔153宗，多1名88歲女院友患者離世；另再有食肆爆疫，觀塘為食火鍋累計11人中招，涉及Omicron BA.4或BA.5變種病毒，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，相信社區不同地可能出現隱形傳播鏈。

最新懷疑Omicron BA.4或BA.5多36宗個案，當中8宗懷疑與之前個案相關，包括7宗曾於6月24日去過觀塘創業街為食火鍋，該店昨日列強檢名單後，發現累計有11宗個案，涉8男3女，年齡為34至56歲，均於6月26日至6月30日發病，中心已取疫苗通行證檢視食客檢測結果。

暫有63宗BA.4或BA.5本地個案

目前本港至少發現63宗本地感染BA.4或BA.5個案，其中6人於機場或檢疫酒店驗出確診、6宗與高風險場所工作人士相關、7宗與輸入個案相關，分別被抵港第7日、9日陽性的家人傳染；另有20宗感染源頭不明、24宗與其相關，主要家庭群組，其他處所包括保良局周鴻標老人日間護理中心及觀塘為食火鍋則有出現群組感染。

歐家榮指，近日社區多了BA.4或BA.5本地感染個案，當中接近一半找不到源頭，相信在不同地區和地方有隱形傳播，中心會密切注視個案分佈和佔整體個案的百分比。他又預料，BA.4或BA.5個案佔比會上升，因為社區陸續有傳播，BA.4或BA.5傳播力也較強，增加傳播風險，有機會像外地一樣Omicron分支在本地越來越流行，惟沒證據顯示感染BA.4或BA.5後的徵狀會較其他病毒嚴重。

多31宗疑染BA.2.12.1個案

另有31宗新增疑染BA.2.12.1個案，其中19宗源頭不明，並引發多6宗有關個案；另6宗同之前有關，源頭不明個案分布不同地區，包括山景邨景華樓、景安樓，樂富邨樂翠樓、石硤尾邨美亮樓等。

4院舍呈報5宗個案

院舍個案方面，4間安老院舍合共呈報5宗陽性個案，涉及3名院友和2名員工，全部患者均已接種3劑疫苗，包括：

禮賢會葵盛東護理安老院，1名護理員確診，17名院友被列密切接觸者

東區筲箕灣安樂護老中心，1名院友確診，3名院友被列密切接觸者

南區廣安護老之家，1名護理員確診，3名院友被列密切接觸者

荃灣圓玄護理安老院，2名居3樓的院友確診，同房有9名院友被列密切接觸者

學校個案方面，由於今日假期，無新增呈報個案。