疫情｜港增234宗確診　觀塘私房菜多2人中招　上環星月樓多4宗個案 (持續更新)

本港今日新增234宗確診個案，包括113宗核酸檢測陽性個案及121宗快測呈報個案，第五波疫情至今累計超過119.6萬多宗個案，昨日並無新增患者離世，累計死亡個案維持9,148宗。多個群組再添個案，包括觀塘御善私房菜再多2人確診、上環「星月樓」新增4人染疫，以及紅磡「新旺會」桌球室亦多1人中招。

御善 私房菜患者非食客 中心料有人沒戴口罩致爆疫

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，2宗新增觀塘御善私房菜患者為1男1女，累計11宗個案，涉及8男3女，全為顧客，年齡介乎28至69歲，當中3宗沒有無徵，其餘在本月11日至13日期間發病。

歐家榮指，該新增的2宗個案，在本月9日在御善有商業會議，與其他患者一樣，多數是領取外賣及到場參與會議，並非堂食食客，現時當局的個案追蹤辦正翻查閉路電視紀錄，看各人出入的時間作調查，當日有約40人曾到上址，中心相信有機會因有些人進入御善後沒戴口罩，以致出現傳播，而在目前調查進行中，初步相信群組的個案都是在御善活動時受感染，因為除了本月9日有聚會外，確診者的其他行蹤均沒有聚集性和共通點。中心昨日亦到御善視察，並取22個環境樣本化驗，全部結果呈陰性。

星月樓增3個環境樣本陽性

上環「星月樓」則新增4宗個案，涉及3女1男，他們均於5月7日光顧，其中2人同一家庭，1人無病徵，群組累計50名客人及6名職員染疫，而當局早前檢取的樣本，今日再增加3個樣本呈陽性，分別來自抽氣喉、廚房送食物的升降機，暫時有5樣本陽性。

紅磡新旺會桌球室多1人中招

紅磡「新旺會」桌球室新增1宗個案，患者為一名本月9日晚上光顧的男顧客，群組至今累計12顧客及2職員確診，涉及13名男士及2名女士。當局發現，除了一張桌球枱對病毒陽性外，其餘環境樣本均陰性。

2名 特殊學校教職員確診 同事須家居檢疫

學校呈報多35宗陽性個案，涉31間學校，包括29名學生和6名教職員，其中一間特殊學校有2名教職員確診，他們在同一辦公室工作，曾除口罩共膳，中心相信2宗個案有流行病學關聯，其餘在同一辦公室的教職員需要家居檢疫。

輸入個案則有42宗，其中32宗機場檢測發現，6宗在檢疫酒店期間發現。另外，一間之前爆疫的院舍有一名院友確，該名院友透過社署安老院舍的核酸計劃發現，他在2月尾時快測陽性，今次樣本的CT值29，中心估計他可能是復陽或再感染個案，已安排他隔離檢疫。