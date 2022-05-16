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2022-05-16 16:40:13

疫情｜港增234宗確診　觀塘私房菜多2人中招　上環星月樓多4宗個案 (持續更新)

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本港今日新增234宗確診，多個群組亦有新增個案。(羅庸軒攝)

本港今日新增234宗確診，多個群組亦有新增個案。(羅庸軒攝)

本港今日新增234宗確診個案，包括113宗核酸檢測陽性個案及121宗快測呈報個案，第五波疫情至今累計超過119.6萬多宗個案，昨日並無新增患者離世，累計死亡個案維持9,148宗。多個群組再添個案，包括觀塘御善私房菜再多2人確診、上環「星月樓」新增4人染疫，以及紅磡「新旺會」桌球室亦多1人中招。

御善私房菜患者非食客   中心料有人沒戴口罩致爆疫

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，2宗新增觀塘御善私房菜患者為1男1女，累計11宗個案，涉及8男3女，全為顧客，年齡介乎28至69歲，當中3宗沒有無徵，其餘在本月11日至13日期間發病。

歐家榮指，該新增的2宗個案，在本月9日在御善有商業會議，與其他患者一樣，多數是領取外賣及到場參與會議，並非堂食食客，現時當局的個案追蹤辦正翻查閉路電視紀錄，看各人出入的時間作調查，當日有約40人曾到上址，中心相信有機會因有些人進入御善後沒戴口罩，以致出現傳播，而在目前調查進行中，初步相信群組的個案都是在御善活動時受感染，因為除了本月9日有聚會外，確診者的其他行蹤均沒有聚集性和共通點。中心昨日亦到御善視察，並取22個環境樣本化驗，全部結果呈陰性。

星月樓增3個環境樣本陽性

上環「星月樓」則新增4宗個案，涉及3女1男，他們均於5月7日光顧，其中2人同一家庭，1人無病徵，群組累計50名客人及6名職員染疫，而當局早前檢取的樣本，今日再增加3個樣本呈陽性，分別來自抽氣喉、廚房送食物的升降機，暫時有5樣本陽性。

紅磡新旺會桌球室多1人中招

紅磡「新旺會」桌球室新增1宗個案，患者為一名本月9日晚上光顧的男顧客，群組至今累計12顧客及2職員確診，涉及13名男士及2名女士。當局發現，除了一張桌球枱對病毒陽性外，其餘環境樣本均陰性。

2名特殊學校教職員確診   同事須家居檢疫

學校呈報多35宗陽性個案，涉31間學校，包括29名學生和6名教職員，其中一間特殊學校有2名教職員確診，他們在同一辦公室工作，曾除口罩共膳，中心相信2宗個案有流行病學關聯，其餘在同一辦公室的教職員需要家居檢疫。

輸入個案則有42宗，其中32宗機場檢測發現，6宗在檢疫酒店期間發現。另外，一間之前爆疫的院舍有一名院友確該名院友透過社署安老院舍的核酸計劃發現，他在2月尾時快測陽性，今次樣本的CT值29，中心估計他可能是復陽或再感染個案，已安排他隔離檢疫。

觀塘御善私房菜再多2人確診，累計11宗個案。(資料圖片) 上環星月樓再多4人染疫，累計56人中招。(資料圖片) 「新旺會」桌球室再多1人確診。
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